MINISTAR UDOVIČIĆ: Počelo odbrojavanje do najvećeg planetarnog sportskog spektakla u Beogradu

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić učestvovao je u simboličnom aktiviranju javnog sata sa nazivom „Svet na stazi” na Trgu Terazije, čime je zvanično započeto odbrojavanje 365 dana do Svetskog atletskog prvenstva u dvorani, koje će se održati u Beogradu.

foto: Ministarstvo Omladine I Sporta

Aktiviranju javnog sata i početku odbrojavanja, pored ministra Udovičića, prisustvovali su i zamenik gradonačelnika Grada Beograda Goran Vesić, predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović i direktor Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković

foto: Ministarstvo Omladine I Sporta

- Ispred nas je još godinu dana priprema, zajedničkog zalaganja i potpune posvećenosti do dostizanja postavljenog cilja, a to je organizacija najvećeg svetskog atletskog takmičenja u našoj Srbiji. Uveren sam, da ćemo, kao i mnogo puta do sada, dokazati da sa opravdanjem nosimo epitet najboljeg domaćina koji pomera granice i da ćemo još jednom pokazati međunarodnoj sportskoj javnosti koliko je Srbija zemlja sporta u svakom smislu - izjavio je tom prilikom ministar omladine i sporta i predsednik organizacionog odbora Svetskog atletskog prvenstva u Beogradu, Vanja Udovičić.

