BORKOVIĆ VOZI TCR EVROPA: Ducin izbor automobila IZNENADIO SVE, spremite se ZA LUDILO od maja i pohod na ŠAMPIONSKI TRON!

I sada će Duca biti vozač NIS Petrol Racing tima u saradnji sa prošlogodišnjim šampionom TCR Evropa – Comtoyou Racing. Ono što je iznenadilo sve koji prate Borkovića je to što će ovog puta biti za volanom Audija.

foto: PR Tim Dušan Borković

Iako Borkoviću nije bilo lako da se, u skladu sa situacijom koju i dalje diktira pandemija, odluči za takmičenje, vera u sjajan celokupni program koji imaju Comtoyou Racing i Audi Sport Customer Racing, bila je presudna za njegovu konačnu odluku.

- Poverenje koje mi je ukazao Cometoyou Racing, pozivom da vozim jedan od njihovih Audija, za mene je velika čast, a ja sam srećan jer se vraćam na veliku scenu. Nadam se da će sa pandemijom sve ići na bolje i da ću biti u mogućnosti da otputujem na svih 14 rundi takmičenja. Belgijski tim koji je prošle godine bio apsolutni šampion TCR Evropa je odličan izbor. Kao sigurnog timskog kolegu za sada imam legendarnog Toma Koronela, zbog čega sam posebno uzbuđen - rekao je Borković.

foto: PR tim Dušan Borković

Sezona u TCR Evropa startuje 8.maja na stazi Slovakiaring, a do kraja godine Borkovića očekuje ukupno 14 trka. Završnica šampionata je 9. i 10. oktobra na stazi u Barseloni. Sudeći po dosadašnjem spisku vozača, konkurencija u šampionatu će i ove godine biti izuzetna.

- Od svih staza, samo jedna mi nije poznata, ali siguran sam da će mi u prvoj i drugoj trci trebati vreme da se naviknem na automobil koji do sada nisam vozio. Drago mi je što je to Audi i nadam se da će automobil imati dobar balans performansi, kao i da ću se ja brzo adaptirati. Očekujem da će Audi biti posebno dobar na brzim stazama. Sve u svemu, nadam se dobrom zdravlju, normalizaciji života i sportskih takmičenja, a onda i sjajnim vožnjama - rekao je srpski as.

RASPORED TRKA U ŠAMPIONATU SLOVAKIARING 08,09.5.2021. PAUL RIKARD 29,30.5.2021. ZANDVOORT 19,20.6.2021. SPA 30,31.7.2021. NURBURGRING 04,05.9.2021. MONCA 25,26.9.2021. BARSELONA 09,10.10.2021.