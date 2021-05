TEŽAK ŽREB ZA RUKOMETAŠE: Srbija protiv Hrvatske i Francuske na Evropskom prvenstvu

LIVE DRAW: Here are the final groups of the Men's EHF EURO 2022 🥵 The Battle for the Throne can start ⚔️ First reaction? 💬 Group A: 🇸🇮🇩🇰🇲🇰🇲🇪 Group B: 🇵🇹🇭🇺🇮🇸🇳🇱 Group C: 🇭🇷🇷🇸🇫🇷🇺🇦 Group D: 🇩🇪🇦🇹🇧🇾🇵🇱 Group E: 🇪🇸🇸🇪🇨🇿🇧🇦 Group F: 🇳🇴🇷🇺🇸🇰🇱🇹#ehfeuro2022 #watchgamesseemore