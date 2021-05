OLIMPIJSKI VICEŠAMPION UBIO KOLEGU! Jezive vesti iz Indije: Čuveni rvač uhapšen nakon što je za njim raspisana poternica!

Dvostruki osvajač olimpijskih medalja, Indijac Sušil Kumar, uhapšen je u Nju Delhiju zbog poveznosti sa ubistvom Sagara Dankara, takođe rvača, koji je na smrt prebijen u rvačkoj akademiji u Nju Delhiju 4. maja.

Osvajač olimpijske bronze u Pekingu 2008, a srebra 2012. u Londonu, priveden je zajedno sa drugim optuženim, Adžajem Kumarom, nastavnikom fiskulture, pod optužbama za ubistvo, ali i otmicu i zaveru radi izvršavanja krivičnog dela

Kumar je nakon incidenta je navodno pobegao i krio se u Indiji, ali ga je identifikovao i prijavio policiji drugi rvač koji je i sam učestvovao u tuči i oporavljao se od povreda, saopštila je policija.

Policija je raspisala poternicu i ponudila nagradu od 1.350 dolara za informaciju koja bi dovela do hapšenja Kumara.

Ubijeni Dankar imao je svega 23 godine, bio je bivši juniorski prvak Indije u rvanju, koji se nadmetao u kategoriji do takmičara do 97 kiilograma težine, dok je Sušil Kumar olimpijske medalje osvajao u kategoriji do 66 kilograma.

Indijska policija je saopštila da su svi privedeni učesnici tuče upravo čuvenog rvača optužili da je odgovoran za smrt 23-godišnjeg kolege, te da su pronašli i sve dokaze kako se vešto, ali na kraju ipak ne i dovoljno dobro, skrivao ne bi li izbegao hapšenje.

Rvački savez Indije je saopštio da je ovaj slučaj narušio reputaciju te sportske organizacije jer je u pitanju drugo ubistvo među rvačima u poslednjih nekoliko meseci.

Trener rvača Sukvinder Mor trenutno čeka na suđenje za ubistvo petoro ljudi u februaru ove godine, među kojima je bio i trener rivalske ekipe

