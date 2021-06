DŽUDO JE U JAPANU NEŠTO POSEBNO: Petoro srpskih džudista nastupaće na Olimpijskim igrama u Tokiju

Na Igrama, koje počinju za 30 dana, Srbiju će predstavljati Milica Nikolić u kategoriji do 48 kilograma, Marica Perišić (do 57 kilograma), Anja Obradović (do 63 kilograma), dok će u muškom delu nastupati Nemanja Majdov (do 90 kilograma) i Aleksandar Kukolj (do 100 kilograma).

"Džudo je u Japanu nešto posebno. Osvajao sam mnoge medalje na svetskim i evropskim takmičenjima, ali zlato sa Grend slema u Tokiju ostaje u posebnoj uspomeni. Japanci obožavaju džudo i nema sumnje da će biti poseban osećaj takmičiti se na Olimpijskim igrama pred japanskom publikom", rekao je Kukolj, a preneo je sajt OKS-a.

foto: Zorana Jevtić

Kukolj je dodao da je u prethodnih 10 godina džudo u Srbiji "enormno napredovao", uz ocenu da su tome doprineli bolji uslovi za rad.

"Mnogo su tome doprineli uslovi za rad koji su danas mnogo bolji nego pre, ali i mentalitet koji smo uspeli da 'slomimo' i da dokažemo, prvo sebi, da nije nemoguće pobediti Rusa, Japanca ili Francuza. Svi jedva čekamo nastup na Igrama", zaključio je Kukolj.

Srbija do sada ima 77 kvalifikovanih sportista za predstojeće Olimpijske igre.

Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. jula, a završavaju se 8. avgusta.

(Beta)