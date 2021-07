ODBOJKAŠICE SRBIJE PRED PUT U TOKIO: Daćemo sve od sebe, nećemo razočarati!

"Možemo da obećamo jednu stvar, a to je da ćemo dati sve od sebe na terenu, da sigurno nećemo razočarati. Shvatamo da imamo obavezu i pritisak jer idemo tamo kao evropski i svetski šampioni, ali potrudićemo se da ostavimo taj pritisak sa strane, da uživamo u onome šta radimo i da ćemo se zajedno veseliti", rekla je Milena Rašić na konferenciji za novinare pred put.

Kapiten srpskih odbojkašica Maja Ognjenović rekla je da se nada uspehu.

"Nadam se da ćemo iz dana u dan igrati sve bolje. Navikle smo da igramo pred punim tribinama i nedostajaće publika. Verujem da ipak to ne bi trebalo da utiče na našu igru. To što smo na svetskom i evropskom tronu predstavlja obavezu, ali treba je pozitivna i nadam se da ćemo to pregrmeti", rekla je Maja Ognjenović.

foto: Aleksandra Čolić

Tijana Bošković je kazala da je srećna i uzbuđena zbog odlaska u Japan.

"Srećna sam i uzbudjena. Veliko je zadovoljstvo ponovo biti deo olimpijskog tima Srbije. Čeka nas izuzetno težak turnir. Veliki broj protivnika ima velike ambicije i svaka utakmica će biti važna. Verujem u naš kvalitet i sve što smo radile prethodnih godina, kao i da ćemo ostaviti pozitivan utisak", kazala je Tijana Bošković.

Srpske odbojkašice će igrati u grupi sa Japanom, Brazilom, Korejom, Kenijom i Dominikanskom Republikom, koja će biti prvi protivnik.

foto: Aleksandra Čolić

"Druga grupa je jača. Uvek sam bio pristalica toga da igramo u jačoj grupi jer je kasnije malo lakše kada krenu ukrštanja. Ovog puta je tako. Prvo igramo protiv Dominikanske Republike, istorija se ponavlja. I Svetsko prvenstvo smo krenuli protiv istog rivala. Daj Bože i da se završi tako", rekao je Terzić.

On je naveo da je mnogo teško igrati protiv Dominikanske Republike jer je to ekipa koja na svakom takmičenju napravi iznenadjenje.

"Prva utakmica je uvek najteža. Ne igra se punom snagom, kao što je to slučaj kasnije. Mislim da smo dovoljno kvalitetniji i da ne bi trebalo da imamo prevelikih problema", kazao je Terzić.

1 / 9 Foto: Aleksandra Čolić

(Beta)