ŠTEFANEK I MARINKOVIĆ OTVORILI IZLOŽBU! Udovičić: Umetnička dela za sećanje na naše prve korake!

“Velika mi je čast što sam kao predsednik SSS pokrenuo ovu akciju. Svega ovoga ne bi bilo bez vas umetnika. Hvala svima koji su dali doprinos da se ova izložba održi po prvi put u Srbiji, a Sportski savez Srbije će se truditi da ovakve izložbe pređu u tradiciju i da se održavaju iz godine u godinu. Veliko hvala Ministarstvu omladine i sporta koje nas uvek podržava, Ministarstvu odbrane Srbije koje nam je izašlo u susret i pomoglo u realizaciji izložbe, Olimpijskom komitetu Srbije na odličnoj saradnji. Svima veliko hvala i želim da uživate u slikama i u sportu”, rekao je predsednik SSS Davor Štefanek.

Na samom svečanom otvaranju u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije ministar omladine i sporta Vanja Udovičić istakao je važnost podsećanja na to kolika je sport inspiracija i koliko je sport doneo našoj zemlji:

“Zahvalnost Sportskim savezu Srbije i predsedniku Štefaneku koji su pokrenuli ovu akciju sa značajem postavke sporta na pijedestal i mesto koje apsolutno treba da zauzima. Na ovaj način možemo da se prisetimo naših prvih koraka u sistemu sporta, nekih sjajnih momenata i motivišemo buduće generacije da zavole sport i i krenu putem sjajnih sportista i učine velika dela za sve nas. Hvala umetnicima što su svoju kreaciju i ideologiju podelili sa svima nama, što će vaše misli i osećanja ostati dugo zapisana u ovim umetnickim delima i što će i budući šampioni u vasim delima pronaći istinsku motivaciju za sve što će dalje raditi”, istakao je ministar Udovičić.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković takođe se obratio prisutnima:

“Ideja Davora Štefaneka je za svaku pohvalu, i Olimpijski komitet Srbije je ponosan što ste svi ovde i uvek radite u korist sporta. Sport i jeste umetnost, pored toga što je i veština”, rekao je Maljković.

A glavni organizator izložbe "Umetnost sporta" ispred Sportskig saveza Srbije Dragan Šešum upoznao nas je kako je ideja nastala:

“Sama ideja je rođena u Sportskom savezu Srbije i to u onom trenutku kada smo saznali da Olimpijske igre neće biti održane 2020 godine. To nas je motivisalo da pokrenemo ovakvu vrstu izložbe. Dogovor je pao nakon samo 15 minuta i krenuli smo u ovu priču i dalju organizaciju. Ovakav događaj bio je nepoznanica za nas. Ali sada mogu da kažem da se isplatilo i da izgleda sjajno. Zahvaljujem se svima koji su uzeli učešće, a to je 37 umetnika. Želim vam da uživate u izložbi”, rekao je Šešum.

Na izložbi su prikazana dela Vasilije Dolovački, Saša Marjanović, Milan Miletić, Predrag Peđa Milošević, Tijana Fišić, Danilo Bojić, Bratislav Radovanović, Buda Dimitrijević, Slavko Кrunić, Stojan Milanov,

Dragan Ilić- Di Vogo, Snežana Petrović, Vladimir Dunjić, Ratko Lalić, Marjan Muškinja, Zoran Ignjatović, Zoran Кrulj, Ivan Milenković, Milorad Stanojev Širajski, Miloš Filipović Fića, Jasna Opavski,

Jelena Vićentić, Petar Mošić, Petar Hranuelli, Đerđi Ratković Ačaji, Ljiljana Rivić, Кristina Pirković, Igor Šeter, Šandor Šlajf, Vasilisa Ivanović, Zoran Ivanović,

Dušan Đorđević, Predrag Đukić, Ivana Živić, Marko Crnobrnja, Marko Tubić, Goran Mitrović.

Izložba u Velikoj galeriji Doma vojske traje do 26. jula.

