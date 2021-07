SPEKTAKL U ZRENJANINU: Završen “Memorijal Zvonko Vujin” u čast prvog Srbina osvajača olimpijske medalje u boksu!

Bokserski turnir “Memorijal Zvonko Vujin” učinio je da legenda živi! Osvajač dve olimpijske medalje u boksu, višestruki prvak Jugoslavije, Balkana, Mediterana i vicešampion Evrope, šampion „Zlatne rukavice“ 1965, jedan od najboljih boksera lake kategorije ’60. i ’70 – tih godina u svetu, legendarni Vujin napustio nas je pre godinu i po dana, ali će večno živeti kroz sport I ljubitelje plemenite veštine, kakav je I on sam bio, plemenit.

U organizaciji Bokserkog saveza Srbije, Sportskog saveza grada Zrenjanina i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu iza nas je završeni spektakl u evropskom gradu sporta Zrenjaninu. Pored domaćih asova boksa, učešće su uzeli bokserske i bokseri Rumunije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Slovenije.

Odlične partije, prelep ambijent, izuzetna organizacija I gostoprimstvo domaćina Grada Zrenjanina učnili su da prvi Memorijal Zvonko Vujin protekne u najlepšem svetlu I da kako su istakli svi učesnici sledeće godine dobije nastavak I preraste u tradicionalan.

Takođe, potvrđeno je da će Zrenjaninski sportski hram “Medison” koji je bio najveća sportska hala u Jugoslaviji, od sredine decembra 2021. nositi ime Zvonimir Zvonko Vujin.

foto: Slobodan Đurić

Prvi sportski događaj koji je održan pod svodovima legendarnog Medisona bio je upravo boks meč koji je održan 4. marta 1962. u kome su bokseri domaćina BK Banat dočekali sastav beogradskog Radničkog i pred 1.200 poklonika ringa pobedili sa 12:8. Bokseri Banata prvi su punili Medison do vrha, a predvodio ih je upravo legendarni Zvonimir Vujin, prvi majstor ringa, osvajač olimpijske medalje u reprezentaciji Jugoslavije, dve bronzane, u Meksiku 1968. i potom Minhenu 1972. godine.

Prvi “Memorijal Zvonko Vujin” proglasio je najbolje takmičare koji su dobili pehare i medalje. Član BK Banat Strahinja Rašović, poneo je epitet najboljeg boksera turnira, a najbolja bokserka je Nikolina Gajić predstavnica BK Partizan iz Beograda. Reprezentacija Rumunije je najuspešnija ekipno, dok je Antonio Mitić iz BK Voždovac najbolji tehničar turnira. Najbolji sudija je Milovan Panić. Publika je posebno pozdravila suprugu legendarnog boksera i njegove dve ćerke, koje su pratile finalni dan.

Nagrade su uručivali legende srpskog boksa Mirko Puzović i Tadija Kačar, predsednik BSS Nenad Borovčanin, predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Aranka Binder, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, predsednik Bokserskog saveza Vojvodine Marko Gašić i predstavnica preduzeća SP u boksu 2021. Antonina Bogićević. Među gostima u dvorani bili su i potpredsednik BS Vojvodine Željko Mrdaković i generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine Mladen Stojšin. Na kraju događaja plakete za promociju razvoja boksa u Srbiji, dobili su gradonačelnik Simo Salapura i generalna sekretarka Sportskog saveza Zrenjanina Vukosava Đapić Atanacković.

foto: Slobodan Đurić

“Izuzetan i lep turnir je iza nas. Kada vidite puno mladih boksera iz raznih država, u vašem gradu, to vam daje posebni motiv. Na kraju sam pobedio u mojoj kategoriji, ali siguran sam da mogu još bolje. Svi mi znamo ko je bio Zvonko Vujin i nadamo se da ćemo jednog dana osvajati medalje za svoju državu, kao što je to on radio”, istakao je Strahinja Rašović, član BK Banat, pred kojim je blistava budućnost.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura bio je veoma zadovoljan pečatom koji je ostavio prvi Memprijal Zvonko Vujin I najavio da će se ovaj turnir nastaviti održavati svakog leta.

“Imamo plan da u našem gradu negujemo kulturu sećanja. Sećamo se svih uspeha naših boksera i sećamo se uspeha koje je imao čika Zvonko. Takođe ovde svim pamte kao je boks punio našu halu Medison. Ovaj turnir mora postati tradicionalan, i sigurno je da će organizatori ima našu punu podršku. Moram se zahvaliti javno i Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, jer su prepoznali da je ovakav Memorijal veoma važan i pomogli nam da zajedno napravimo spektakl”, poručio je gradonačelnik Salapura.

Legenda tako nastavlja da živi. A u decembru će i čuveni Medison nositi njegovi ime.

