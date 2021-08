SPREMNI ZA NOVE IZAZOVE: Kadeti Srbije otputovali na EP

Muška kadetska reprezentacija Srbije otputovala je na Evropsko prvenstvo koje se od 12. do 22. avgusta održava u Hrvatskoj.

Na kontinentalnom šampionatu šesnaest najboljih evropskih ekipa se takmiče u okviru četiri grupe. Srbija se nalazi u grupi A sa selekcijama Islanda, Slovenije i Italije. Grupu B čine Švedska, Španija, Mađarska i Izrael. U grupi C se takmiče Danska, Nemačka, Norveška i Rusija, dok su u grupi D - Hrvatska, Francuska, Portugalija i Austrija.

Izabranici Đorđa Teodorovića su završni deo priprema obavili u Kragujevcu i nakon dva dana boravka u Beogradu krenuli su put Varaždina spremni za sve izazove koje ih očekuju.

- Osećamo se spremno, pred sam polazak najvažnije je da smo kompletni i da nemamo povređenih igrača. Na kraju se ispostavilo da Miloš Kos ipak ne može da putuje sa nama, ali svi ostali igrači su spremni i orni, fizički u veoma dobrom stanju i sa te strane smo pokriveni da se suprotstavimo apsolutno svima. Svaki trener kaže da mu je malo treninga i malo uigravanja, pa tako ću i ja, međutim zadovoljan sam. Dosta smo uradili, igrači su upili mnogo informacija i smatram da idemo na takmičenje baš dobro pripremljeni, rekao je selektor Đorđe Teodorović.

Srbija će u grupi A u Varaždinu odmeriti snage sa selekcijama Italije, Slovenije i Islanda. Utakmica sa Italijom se igra već 12. avgusta:

- Imaćemo naporan put, čeka nas dosta kilometara od Beograda do Varaždina. Kada stignemo, pokušaćemo da se malo odmorimo i odradimo jedan večernji trening i već sutra nas očekuje prvi meč sa Italijom. Utakmica je u 16:30 i imaćemo dovoljno vremena za oporavak i od puta i od svega, momci se brzo oporavljaju tako da ćemo prvi meč sa Italijom dočekati potpuno spremni. Imali smo sreće u žrebu, ne igramo sa najjačim protivnicima u grupi na otvaranju. Pre naše utakmice igraće Slovenija i Island, tako da ćemo imati dobru priliku da vidimo snage tih ekipa. Italijane shvatamo na najozbiljniji mogući način. Imaju jaku selekciju, igraju veoma moderan i brz rukomet, međutim moje viđenje odnosa snaga je takvo da bismo u toj utakmici morali uzeti oba boda.

Slede susreti sa Slovenijom, 13. avgusta i Islandom, 15. avgusta

- Po mom mišljenju Slovenija je apsolutno najjača ekipa u grupi. U pripremnom periodu su pobeđivali sve jake protivnike. Igraju na potpuno isti način kao i seniorska reprezentacija. Samopouzdanje, tehnika i taktička pripremljenost je izuzetna, oni izgledaju impozantno. Međutim, sve bivše jugoslovenske republike kada se namere na Srbiju, imaju neku dozu respekta i mi ćemo probati to da iskoristimo. Momci su jako motivisani i za tu utakmicu, međutim ne smemo upadati tu u zamku. Prvo Italija, pa onda Slovenija, pa kad dođemo do utakmice sa Slovenijom pripremićemo se dobro, pogotovo na mentalnom planu i videti da li možemo da ih iznenadimo.

Postavljeni ciljevi i dometi reprezentacije na Evropskom prvenstvu

- Prva utakmica sa Italijom i utakmica sa Islandom bi odlučila sudbinu ove selekcije. Ukoliko zabeležimo dve pobede u grupi, onda ćemo sigurno ići u drugi krug, a sa tri pobede bismo učinili veliki korak ka visokom plasmanu i ulasku u eventualno polufinale. Kakvi su dometi teško je reći. Mislim da igramo jako dobro, da imamo kvalitetne igrače, sa druge strane, druge reprezentacije rade to još bolje od nas. Iimamo u našoj grupi, već sam pomenuo Sloveniju, u grupi sa kojom se ukrštamo tu su Španija, Švedska i eventualno Mađarska. To su ekipe koje poznajemo veoma dobro i koje imaju izuzetan kvalitet. Pričati o krajnjem dometu danas bi bilo neozbiljno, mi ćemo iz utakmice u utakmicu gledati kakav nam je domet i pokušati da rastemo u odnosu na otvaranje samog prvenstva.

Važno je ostvariti dobar plasman, kako zbog ove selekcije, tako i zbog budućih generacija

- Veoma je važno ući među najboljih osam ekipa, jer ovaj turnir je kvalifikacioni za sve one kategorije koje su iza nas. Imamo veliku odgovornost, znamo šta to nosi, ne igramo samo za sebe, već za budućnost srpskog rukometa, tako da ćemo na sve načine probati da prođemo grupu, što nije ni malo lako. Nije tu kraj, ukoliko ne izborimo plasman između najboljih osam ekipa, može se to nadomestiti ulaskom u najboljih dvanaest. Ima dodatnih šansi, međutim treba to rešiti u prvom krugu i zaposesti tamo busiju i u drugom delu takmičenja, ponašati se onako kako treba da se ponaša srpska reprezentacija i juriti najviši plasman, zaključio je Teodorović.

Srbiju će na Evropskom prvenstvu predstavljati: golmani Luka Krivokapić, Savo Zekić i Marko Mrdović, leva krila Uroš Simić i Filip Milovanović, desna krila Mateja Dodić i Ignjat Nešić, pivotmeni Luka Rogan i Branko Predović, srednji bekovi Vukašin Antonijević, Veljko Čabrilo, Stefan Dodić i Nikola Stamenković, levi bek Nikola Zečević i desni bekovi Uroš Mitrović i Mirko Podunavac.

