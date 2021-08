UZEMIRUJUĆI PRIZOR! Olimpijac brutalno pretučen, mora na rekonstrukciju lica!

Džek Vuli, tekvodnista iz Irske koji je učestvovao na Olimpijskim igrama u Tokiju, surovo je pretučen u centru Dablina.

Nesrećnog sportistu je napala na ulici grupa nepoznatih osoba i nanela mu teške telesne povrede.

"Izašao sam u grad pojedem nešto i popijem nekoliko pića. Na ulici je grupa od otprilike osam do 12 muškaraca i žena u radnim dvadesetim napadala ljude duž šetališta. Nažalost, i ja sam bio žrtva te grupe. Jedan od njih me je iz čista mira udario u lice. Srećom, uspeo sam da pozovem hitnu pomoć i ostanem pri svesti. Hvala svima na porukama podrške", poručio je Vuli.

Huligani su 22-godišnjem olimpijcu unakazili lice.

"Njegovo jadno lice… On je dečko koji dobro izgleda, a strah me je kako će to biti poslije operacije rekonstrukcije lica. Mislimo da je napad bio nasumičan. Užasno, ali mogao je proći i gore" rekla je za "San" očajna majka mladog sportiste.

Policija je objavila da i dalje traga za napadačima.

