SPREMNI ZA NOVE IZAZOVE: Srpski boks reprezentativci na Zlatiboru hvataju zalet za vreli finiš 2021.

Kroz ružu vertova do novih medalja za Srbiju

Srpski planinski raj Zlatibor, 365 dana u godini vrvi od turista, sportista, izletnika koji su uvek na najvišem nivou dočekani i ugošćeni od strane domaćina. Veliki procenat naših sportista i sportskih saveza bira upravo Zlatibor za bazične pripreme nacionalnih selekcija, takav je slučaj i sa bokserima.

foto: BSS

Srpske omladinske boks selekcije očekuju veliki takmičarski izazovi u finišu 2021, od kojih je najznačajnije Evropsko prvenstvo koje je na programu od 13. do 25. oktobra 2021. u Budvi. Uvertira za prvenstvo Starog kontinenta biće turnir “Greatest open” u Lazarevcu (od 20. do 22. avgusta), zatim i Vojvođanska Zlatna rukavica (od 30. avgusta do 6. septembra) koja će okupiti veliki broj domaćih i međunarodnih boks asova u konkurenciji omladinaca.

Stručni štab omladinskih selekcija Srbije napravio je plan i program i pragove napora svakom bokseru pojedinačno i svakodnevno se radi na realizaciji zacrtanog.

foto: BSS

Na pripremama na Zlatiboru učestvuju: omladinke pod vođstvom selektora Mirka Ždrala (Anđela Ilić, Sara Ćirković, Kristina Marković, Sara Škapik, Anastasija Nikolovski, Aleksandra Tepavac, Sanja Mitić, Dragana Jovanović, Emilija Draganović, Anastasija Bošković, Minja Jovanović), omladinci pod vođstvom selektora Nenada Vasiljevića (Mile Jovanović, Vukašin Tepić, Miroslav Ivanović, Ilija Colić, Momčilo Janjić, Darko Đukanović, Uroš Cingelić, Luka Ivić Jukić, Radomir Jovanović, Uroš Veljović, Edin Suljić, Uroš Milošević, Dario Tomić, Rastko Simić, Stefan Krasnić, Ahmed Mavrić, Marko Gavrilović, Ognjen Tatarski, Srđan Radaljac. Jovan Gavrilović, Filip Milenković i Marko Zlatić).

I dok srpski boks omladinci bruse formu na Zlatiboru, kadeti i kadetkinje kuju medalje na šampionatu Evrope koje se održava u Istočnom Sarajevu.

Kurir sport / BSS