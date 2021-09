UDARIM STEFANI VASPITNU ČVRGU, A ONI TRAŽE ZABRANU RADA! Terzić: Jedva sam je sprečio da ODGOVORI, čita i umire od smeha!

Iza svih tih uspeha stoji jedan čovek selektor Zoran Terzić.

Već 20 godina na fantastičan način vodi odbojkašice i od njih je napravio svetsku silu, a sem toga Terzić je sa njima razvio fantastičan odnos i to se najbolje videlo tokom finala u Beogradu.

Pred kraj meča, kada je već bilo izvesno da će Srbija izgubiti, Terzić je održao nezaboravan tajm-aut.

"Vi ste meni najbolje na svetu, ko njih je**", poručio je Terzić glas, a snimak je vrlo brzo postao viralan na društvenim mrežama, pa bi selektor najviše voleo da je to ostalo samo između njih.

foto: Starsport©

"Neću zabraniti mikrofon, ali meni se to ne sviđa. Mikrofoni su za to da se posle utakmice daju izjave. Svi dobro znaju da je to skupina ljudi koji provode puno vremena zajedno i da je normalno i da se opsuje, lupi čvrga...", ispričao je selektor Zoran Terzić za " Sportski žurnal" i prisetio se jednog tajm-auta od ranije.

"U finalu na tajm-autu, mi vodimo, viđeno je da uzimamo zlato, ekipa se okupila oko mene, a pre toga je Stefana Veljković udarila loptu i osvojila poen. Mi imamo pravilo ako je protivnički dizač u prvoj liniji - ne smeš da udaraš loptu, moraš da igraš kontranapad, a ako je dizač u drugoj liniji - onda napadaš. Dizač je bio u prvoj liniji, Stefana je napala što je nepravilno, ali je uzela poen", objasnio Terzić.

foto: @starsport

Zbog toga je morao da sprovede " vaspitnu meru".

"I odmah u tajm-autu, ja se prisetim, a ona pored mene sagnuta, 'udarim' joj čvrgu blago naravno i pitam 'jesmo li se nešto dogovorili?'

. 'Jesmo, ali ja volim to, više nego išta', odgovorila je.

Sve je bilo u šali, kad na jednom portalu komentar pola metra - treba mi zabraniti rad sa devojkama jer ih fizički maltretiram, ja ovakav - onakav.

Stefana čita komentar i umire od smeha, kaže: 'Sad ću ja da mu odgovorim'. Nemoj da ti padne na pamet...", podsetio se Terzić jedne od mogobrojnih anegdota sa odbojkašicama Srbije.

Kurir sport / Sportski žurnal