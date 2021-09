DEJNA VAJT POLUDEO: Samo ološ priča kako borci u UFC ne zarađuju dovoljno!

Prvi čovek UFC Dejna Vajt prilično oštro je govorio na ovu temu. On je istakao da primanja boraca uopšte nisu problem i da su sve napumpali mediji.

Štaviše, Vajt direktno optužuje novinare da ubeđuju fajtere kako bi trebalo da zarađuju mnogo više.

foto: AP

- Imate taj ološ koji nema pojma o biznisu i koji stalno priča borcima kako su nedovoljno plaćeni. I to se dešava svaki je..ni dan! Svaki novinar koji tako priča i piše je samo ološ željan pažnje - rekao je Vajt u podkastu Taf biznis.

- Bukvalno ne znaju kako to sra.e funkcioniše. To su oni i zabole me za njih i to što pričaju - dodao je on.

foto: Profimedia

Jedan od onih koji je na strani UFC boraca je i poznati jutjuber Džek Pol, koji se i sam oprobao u ringu i oktogonu.

- Totalno je nefer što borci dobijaju samo deset odsto od novca koji se vrti oko nekog događaja. Kada pogledate NBA ili NFL, videćete da na igrače ide oko 50 procenata novca. I onda Dejna Vajt kaže kako je potrošio sedam miliona dolara kockajući se - rekao je Pol.

foto: Profimedia

Pored toga, borci, za razliku od košarkaša i igrača američkog fudbala, sami snose troškove svog oporavka nakon teških borbi. Samo velike UFC zvezde zarađuju veliki novac, ostali dobijaju manje nego što se misli.

Po nekim podacima, u 2020. godini UFC fajter je prosečno zaradio oko 150.000 dolara, i to za celu godinu.

P. G. / Kurir sport