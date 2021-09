ZAVRŠENA 61.MEĐUNARODNA TRKA KROZ SRBIJU:Trijum Francuza Žana Gube

On je žutu majicu dar gradova domaćina osvojio u trećoj etapi u Prijepolju i danas je u finalnom okršaju od Mileševe do Čačka, uz pomoć svojih drugova uspeo da sačuva prednost i upiše se u istoriju, na listu pobednika koji predvodi August Prosinek koji je slavio u prvoj trci „ Kroz Srbiju“ davne 1939.godine i za to bio nagrađen peharom od čistog zlata, poklonom Kralja Petra Drugog.

U generalnom plasmanu trke, u žestokoj konkurenciji 126 vozača iz 21 ekipe iz Afrike,Amerike,Azije,Australije i Evrope ( čak 25 nacija) među prva tri nema naših vozača jer je konkurencija bilaisuviše jaka, naš najbolje plasirani vozač je Marko Danilović.

Ipak čast srpskog biciklizma, trijumfom u drugoj etapi voženoj od Mionice do Čačka, dvostrukim slavljem, odbranili su pobednik etape Jovan Divnić,član reprezentacije Srbije koji je na cilj stigap prvi i Dušan Kalaba član ekipe Mlade nade Srbije koji je na cilj stigao drugi.

U poslednjoj etapi od Prijepolja do Čačka dugoj 155,6 kilometara kroz cilj u gradu koji slavi 75 godina biciklizma ( BK Borac ) prošao je Poljak Alan Banašek u vremenu 3,15,55 časova.

Nagradne majice, pored žute koja je pripalapobedniku u generalnom plasmanu Francuzu Gubeu pripale su još petorici asova.Nacionalnu majicu kao najbolje plasirani srpski vozač osvojio je Marko Danilović.

Zelenu za najboljeg vozača po bodovima dar Škode. osvojio je Tristan delaKro iz Francuske.

Crvenu majicu najboljeg vozača na prolaznim ciljevima,dar Vagnera osvojio je Jelhen Sobal iz Belorusije.

Plava majica NIS pripala je Žumeru Matiću iz Slivenije kao najboljem brdskom vozaču.

Bela majica za najboljeg mladog vozača do 23 godine pripala je kao dar ministarstva omladine i sporta Luki Ziherlu iz Slovenije.

Trka kroz Srbiju je ove godine imala četiri etape od Požarevca do,Mionice,zatim do Čačka, da bi poslednja bila vožena od manastira Mileševe do Čačka.Ukupno 601,4 kilometra.

Kurir sport