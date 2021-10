FJURIJEVE BAHANALIJE KAKVE LAS VEGAS NE PAMTI: Kupanje u šampanjcu od 17.000 EVRA, vrele cice i papreni tompusi!

Tajson Fjuri znao je da proslavi veliku pobedu nad Diontejom Vajlderom! "Kralj cigana" odbranio je WBC i The Ring titule i potvrdio zvanje najboljeg teškaša današnjice.

Posle meča bio je upitan za plan proslave pobede. Odgovorio je nešto u šta niko nije poverovao:

- Izaći ću, popiti nekoliko pića i neću razmišljati o boksu. Poslednji put posle pobede sam legao u krevet i prespavao, a sada ću ići da proslavim - ispalio je Fjuri.

foto: Profimedia

Ove njegove reče izgledale su kao odlazak na piće s drugarima i to je to. A, desio se pravi - bum!

U jednom raskošnom klubu u Las Vegasu nastala je prava ludnica kada se pojavio Tajson! On je naručio votku od 1.000 evra i šampanjac od tri litre koji košta ravno 17.000 evra. Nije izostalo obavezno polivanje svih prisutnih! Inače, uzeo je tri flaše šampanjca. Naravno, pušile su se najskuplje kubanske cigarete, a sve je pratila prigodna muzika.

foto: Profimedia

Di-džej je samo za Fjurija puštao nekoliko puta veliki hit "We are the champions". Prvi put kada su se začili ti zvuci, Tajson je skinuo majicu i ljubio sve znane i neznane oko sebe. Potpuno je bio u transu.

Na kraju je i sam zapevao i uz to dodao:

- Verujem da bi morao pobediti bilo kog teškaša u istoriji! Najbolji sam, zar ne?!

Mnogi bi pomislili da je tu kraj... Otišlo je veselo društvo u hotel, malo dremulo i nastavilo žurku na bazenu uz veliki broj atraktivnih devojaka! I tako do duboko u sledeću noć...

foto: Profimedia