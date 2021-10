DŽUDISTI AKADEMIJE JOČIĆ POTVRDILI KVALITET: Osvojili pet medalja na Međunarodnom turniru malih šampiona (FOTO)

Protekle subote u Hali sportova na Strelištu po sedmi put organizovan je Međunarodni turnir malih šapiona, a džudisti Akademije Jočić iz Starčeva kod Pančeva, koja je i organizator turnira, osvojili su pet medalja.

foto: Akademija Jočić

Iako su ove godine izostali brojni takmičari iz našeg košiluka, koji godinama dolaze na ovaj turnir, okupilo se oko 400 džudista. Dominirali su najjači naši klubovi Crvena Zvezda, Partizan NS, Omladinski džudo klub Beograd, Fajter OB, ali su Akademci u ovoj jakoj konkurenciji ipak zasluženo osvojili nekoliko medalja.

U konkurenciji poletaraca Bojana Cvetković je bila druga, dok su Antonina Nikolić i Đorđe Maletić bili treći.

U konkureciji pionira bronzana odličja osvojili su Vuk Milovanović i Mateja Ilić.

Miroslav Jočić sa svojim mladim džudistima foto: Akademija Jočić

Predsednik starčevačka Akademije Jočić Miroslav Jočić ističe za Portal Kurira da rezultatski nisu bili na najvišem nivou ali da je posle dosadašnjih rezultata u jesenjem delu i prevelike odgovornosti na domaćem terenu možda ovo moglo biti očekivano.

“Turnir je organizovan na visokom nivou i čestitke su stizale sa svih strana. U ovim okolnostima okupiti ovoliko takmičara nije bilo lako. Posebno priznanje i zadovoljstvo iskazali su brojni šampioni džudo sporta koji su bili prisutni, a adekvatna priznanja – medalje i pehari - upotpunili su ugođaj”, kaže Jočić.

On ističe da je sve proteklo bez ikakvih problema, većih povreda i u pravoj sportskoj atmosferi.

“Trudili smo se i u svim segmentima profesionalno odradili sve što je trebalo. Međutim po mom ličnom sudu izostalo je prisustvo lokalne samouprave, koja je bila sprečena da prisustvuje, i ja iskreno žalim zbog toga jer mislim da bismo njihovim prisustvom pokazali još veću snagu i moć kao klub i kao grad”, naglašava Jočić i dodaje da su zahvalni na njihovoj podršci u infrastrukturi i logistici.

“Ono što meni skreće pažnju jeste nedostatak trunke profesionalnosti i koreknosti lokalnih medija. Svi su bili uredno pozvani ali njihova odluka da se neodazovu je meni sasvim vidljiva.

Smatram to velikim neprofesionalizmom i malicionizmom prema klubovima koji to ne zaslužuju”, zaključuje Jočić, koji naglašava i da će im kao sportista i čovek dati još jednu šansu da to isprave i da u narednom periodu svog izvestavanja, kako kaže, budu mnogo korektniji.

