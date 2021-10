ZA OTKAZ SAZNAO OD IGRAČA! Kovač: To se tako ne radi, ne priliči odbojkaškoj velesili!

Predsedništvo Odbojkaškog saveza Srbije je na svojoj redovnoj sednici donelo odluku da se ne nastavi saradnja sa čovekom koji je sa našom reprezentacijom bio prvak Evrope pre dve godine.

Međutim ono što bode oči je kako je Kovač saznao za tu odluku.

"Mi treneri ne treba da budemo iznenađeni. Neko ko komanduje je odlučio da to nije dobro što radimo i napravio je tu vrstu smene. Mislim da je trebalo da se pozove i da se kaže. Ne treba da mi to jave drugi. To je jutros uradio Podraščanin, rekao mi je: Žao mi je, sad sam pročitao na portalu. Najiskrenije SIM kartica mi ne radi najbolje, da li se blokirala ili nije… Možda nisu mogli da me dobiju direktno na telefon, ali evo ti si me dobio i milijardu ljudi koji su me zvali do sada. Ako si hteo da me dobiješ – mogao si. Mi smo razgovarali posle Evropskog prvenstva", rekao je Kovač za "Nova.rs".

Osvrnuo se na prethodno Evropsko prvenstvo i četvrto mesto.

"Mogli smo bolje. Postoji niz činjenica, ali nemam nameru da se pravdam. Trudio sam se da radim svoj posao najbolje, normalno da je čoveku krivo, ali bavim se takvim poslom da to spada u rok službe. Stvarno nemam tu nameru, niti razlog da se sa nekim prepucavam, niti da objašnjavam. To je takva situacija, komandujući u Savezu nije zadovoljan i koja priče. Nadam se da će neko drugi da bude bolji i uspešniji", dodao je on.

Kurir sport / Nova. rs.