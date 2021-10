NIJE OTKAZ, NISAM NI IMAO UGOVOR! Kovač o odlasku i budućnosti srpske odbojke

„Ne znam, tinjalo je u vazduhu…„, počeo je popularni Boba priču za sajt Sport Kluba.

„Po povratku sa Evropskog prvenstva, predsednik Saveza, Edin Škorić, kao tim menadžer i ja, razgovarali smo o svemu i kako ćemo dalje. Bilo je primetno nezadovoljstvo rezultatima i zamereno mi je kako je ekipa izgledala. Pričalo se samo o neuspesima… Ne znam da li je predsednik očekivao da dam otkaz, ali s obzirom na to da nisam ni imao važeći ugovor, nisam ni mogao nikome da dam otkaz. Baš kao što ga niko meni nije dao, iako u saopštenju piše baš to„.

U svakom slučaju, Kovač ima jednu rečenicu koja odslikava celo stanje oko njega i reprezentacije.

„Umro je jedan papa, doći će drugi… Samo mi je krivo što sam odluku Predsedništva OSS morao da pročitam na nekom sajtu, ili da je saznam od igrača. Eto, meni je sve javio Marko Podraščanin. Mislim da je bilo korektnije da me neko pozvao na „viber“, ili „vots-ap“, kao vi sada, i da mi kaže da produžetka ugovora neće biti„, kaže Kovač.

Da li vam je još nešto zamereno osim rezultata i „izgleda ekipe“?

„Da se razumemo. I ja sam bio nezadovoljan sezonom bez medalje. I ne želim da se raspravljam sa onim ko komanduje. Predsednik odlučuje o tome šta je dobro, a šta ne. Rečeno je da to što smo radili nije bilo dobro i to je to.“

Da li je bio „greh“ i to što je vaš sin Davide postao reprezentativac za vašeg mandata?

„Moram da priznam da je pritisak zbog njegovog prisustva u reprezentaciji bio ogroman. Puno njih je tražilo alibi zbog toga. Ali, toliko igrača je bilo tu, u kojima sam nešto video i samo neznalica može da kaže da Davidu nije bilo mesta u nacionalnom timu. Ubeđen sam, kako se odvijala situacija, da je trebalo da bude i na Evropskom prvenstvu. Ali, nisam ga poveo baš zbog tog pritiska. Niko nije ni gledao mečeve sa Makedonijom, na kojima je igrao odlično. OK, proći će neko vreme, videćemo ko je bio u pravu?“

foto: AP

Ne krije Kovač da mu je žao što napušta kormilo reprezentacije, zbog nekoliko stvari…

„Mislim da smo izuzetno dobro krenuli u celu priču, a da je puno faktora kasnije uticalo na neke lošije rezultate. Setite se samo povreda najboljih igrača na olimpijskim kvalifikacijama u Berlinu. Pa onda godina korone, dolazak na pripreme i prebrzi odlazak sa istih. Neke reprezentacije su trenirale čak i u to doba. I onda 2021. godina, od koje smo svi dosta očekivali. Opet muke sa igračima koji nisu imali dobar status u svojim klubovima, pa dosta momaka koji su se lečili i taj Rimini, na koji smo poveli najjaču selekciju, jer smo poverovali da će to biti dobro, ako odigramo kompletni jak turnir, pošto nismo učestvovali na Olimpijskim igrama. Sada mislim da je to bila greška i da je trebalo da i tamo igraju mlađi momci. Videli ste kako su iz svega profitirali Italijani?„, podseća Kovač.

Slobodan Kovač evropski šampion iz 2019. godineFOTO: OSS Na Evropskom prvenstvu ste na kraju svi delovali isceđeno i razočarano?

„Otišli smo na EP sa drugačijom željom. Možemo da nađemo milijardu razloga zašto je trebala da bude medalja, a na kraju je nismo osvojili. Ipak, mislim da to sve i nije bilo toliko strašno, da se ne bi nastavila naša saradnja. Međutim, kažu da momcima treba neko novi, da ih razmrda. Ako se tako nastave stvari, onda ćemo svaku godinu-dve imati novog selektora. Samo se nadam, ako je to rešenje, da ćemo se radovati i novim medaljama!“

foto: AP

O budućnosti srpske reprezentacije, Kovač kaže:

„Sve vreme smo imali i neku vrstu B reprezentacije na pripremama. To su momci koji su na početku nove sezone već nosioci igre u svojim klubovima. Mladi Uroš Nikolić je čak stigao i do Verone. Moja ideja je bila da narednu Ligu nacija igramo sa baš tom, mladom ekipom. Iako neko kaže da nemamo dobre mlade igrače, ja mislim da su itekako interesantni i da treba da dobiju šansu. Budućnost imamo, videćemo da li će to i drugi uvideti i nastaviti tim putem.“

Ako taj neko bude Slobodan Boškan, da li će Kovač biti na raspolaganju za neki savet?

„Ne treba pričati koliko smo Boškan i ja dobri prijatelji i koliko mi je bilo žao što Bole, svojom odlukom, nije bio uz reprezentaciju i ove godine. Opet, drago mi je što se i u Vojvodini puno toga radi, kao i u reprezentaciji. Biće mi zadovoljstvo da se čujem sa Boletom. I samo s njim… Sa ljudima iz Saveza nemam više o čemu da pričam!“

Kurir sport / Sport klub