SRBIN U ELITNOM TAKMIČENJU! Šainović: Šanse da 2022. vozim TCR Istočna Evropa su VELIKE! Od novca zavisi da li voziti punu sezonu!

On je Predrag Šainović, urolog i hirurg, rođen u Beogradu, specijalizirao u Mariboru, a danas živi u Sloveniji i jedan je od najcenjenijih lekara iz svoje struke u ovom delu Evrope.

Strast prema trkama počela je u ranom detinjstvu, kad je gledao trke na Beranovcu.

"Dok su moji prijatelji pravili pionirske korake u "jugo hibridu", ja sam završavao fakultet i specijalizaciju, pa sam se prvi put oprobao na stazi tek 2017", otkriva naš doktor.

Karijeru je započeo upravo u "jugu", ali se ubrzo našao za volanom "tvinga", koji je prema svim relevantnim parametrima najbolji put ka internacionalnoj karijeri.

Posle pandemijske 2019, Šainović je minule sezone nekoliko puta vozio "reno klio", a kao kruna sezone bio je debi u TCR automobilu i to ni manje ni više nego na legendarnoj Monci.

Pre toga je dva puta testirao "TCR kupru" na hrvatskom Grobniku i, kako sam priznaje, odmah se zaljubio u taj auto, sa kojim se uspešno takmiče veterani srpskoga automobilizma Milovan Vesnić, Dušan Borković, Nemanja Milovanović...

foto: Privatna arhiva

"Kad sam prvi put izašao na stazi u "kupri" to jeste bila ljubav na prvi pogled. TCR tehnika je prava trkačka, auto je izuzetno stabilan, nekako sam se odmah srodio sa njim. Vozi se slično kao "klio", ali je brži i predvidljiviji. Brže sam se prilagodio na taj auto nego bilo koji drugi u mojoj karijeri. Prosto sam se srodio s njim".

Šainović je vozio na Monci ranije tokom 2021. u "kliu", pa je stazu poznavao, a tokom ranijih nastupa na evropskim autodromima primetio je da mu leže brze staze koje imaju konfiguraciju stare škole. Debi u TCR automobilu bio je u takmičenju Kopa Italija turizmo, gde je bilo prijavljeno 32 trkača.

"Kao što sam ostavio dobar utisak u "kliu", tako je bilo i sa TCR automobilom. Odmah sam pokazao da imam brzinu, vozio sam agresivno, kao i uvek, i u prvoj trci sam prošao kroz cilj kao treći. Međutim, napravio sam veoma glupu grešku tokom restarta iza sigurnosnog automobila i šok me je čekao kad sam se popeo da primim pehar. Rekli su mi da sam dobio kaznu i da sam rangiran kao četvrti. Posle najlepšeg trenutka u čitavoj sezoni, kad sam mislio da ću se popeti na podijum u Monci, što je san svakog trkača, usledio je najgori momenat u godini, a već sam imao pehar u rukama", priznaje "najbrži doktor".

Šainović je ove godine debitovao i na stazi Brno, koju mnogi automobilisti ocenjuju kao izuzetno lepu i zahtevnu i izdvajaju je kao omiljenu.

"Brno je živopisna staza, ima sjajnu konfiguraciju, ali nije dobro održavana, odavno nije promenjen asfalt. To se odrazilo na performanse kad je Klio kup stigao u Češku. Automobili su proklizavali, nije bilo prianjanja, trke su bile bukvalno preživljavanje. To je malo pokvarilo utisak".

foto: Privatna arhiva

Od svih evropskih staza, naš lekar kao najlepšu izdvaja ipak Moncu.

"Sam dolazak u Moncu je kao hodočašće, ipak je to staza prepuna istorije, s pravom nazvana Hram brzine. Na njoj se vozi skoro svakog vikenda, od Formule 1, "poršea", "lamborginija", pa i Svetskog kupa turing automobila i drugih TCR serija. Posle Monce bih izdvojio Hungaroring, tu baš volim da vozim, jer je tehnički zahtevna. Kao treću omiljenu stazu bih pomenuo Mizano, gde se miris mora meša sa mirisom benzina, što je veoma šarmantno. To je još jedna veoma brza staza koja mi leži, i na kojoj ću voziti polovinom novembra TCR auto".

Šainović je imao srazmerno malo kilometara tokom 2021, ali je ipak uvek postavljao dobra vremena i bio veoma konkurentan, šta god da je vozio.

"Moram da priznam da sam i sam sebe prijatno iznenadio da sam sa tako malim brojem izlazaka na stazu postizao dobre rezultate. To je stvar osećaja, a kod mene spoj talenta, ludosti i hrabrosti (smeh). Najdraži komentar sam čuo od jednog Italijana koji je profesionalni telemetričar sa dugim stažom u TCR svetu. On je pregledao pedesetak paramatera na mojoj telemetriji u Monci i rekao mi je da ne može da veruje kako vozim, kao profesionalni vozač! Ono na šta moram da obratim pažnju ubuduće je štednja guma. Imao sam nekoliko pehova u "kliu", posebno na Grobniku, tu mi je izmakao podijum jer sam potrošio pneumatike, koji inače nisu bili novi kad sam startovao, i morao sam da odustanem. TCR automobil troši gume još i više, pa je to jedna od stvari na koju moram da obratim pažnju ubuduće u svojoj agresivnoj vožnji".

foto: Privatna arhiva

Pneumatici za trkački vikend nisu zanemariva stavka u ovom, inače veoma skupom, sportu. Jedna guma košta oko 350 evra, zavisno od serije i proizvođača.

"Što više guma imate, više ćete kilometara izvesti. Za svaki izlazak na stazu je poželjno da stavite bar dve nove. Ako računate da prosečno za trkački vikend izađete sedam puta na pistu, za treninge, kvalifikacije i trke, morate da imate najmanje četiri seta pneumatika. To su vrtoglavi troškovi, uz sve ostalo što morate da platite".

Novac određuje da li će voziti celu sezonu Što se finansija tiče, Šainović veći deo obezbeđuje iz sopstvenih resursa, uz nekoliko manjih sponzora koji su ga prepoznali kao potencijal i čoveka koji može da iznese promociju brenda koji reklamira. foto: Privatna Arhiva Upravo od finansijske stavke zavisi i da li ćemo ga i gde gledati i 2022. "Šanse da dogodine vozim TCR Istočna Evropa su velike, ali od novca zavisi da li ću samo gostovati ili ću voziti punu sezonu. Ove godine se nisam obrukao, mislim da bi sledeće mogao da budem još konkurentniji i da se borim za zaista visoke plasmane. Kad bih mogao da biram, najradije bih vozio TCR Evropa, to je ozbiljno takmičenje sa kvalitetnom konkurencijom, Ali, i TCR Istočna Evropa ne zaostaje mnogo za njima. Svakako se nadam da ćete me gledati na evropskim stazama i da ću na najbolji mogući način predstaviti svoju zemlju, jer se uvek trkam pod srpskom zastavom", završio je Predrag Šainović.

Kurir sport