HIT VIDEO! MLADA NIJE MOGLA DA SE SUZDRŽI: Odlepila od sreće kad je čula da je Hamilton pobedio! Mladoženji nije bilo prijatno!

Jedna izuzetno zanimljiva scena sa venčanja obišla je čitav svet.

Mercedes je na svojoj zvaničnoj stranici objavio snimak na kom se vidi reakcija jedne mlade koja usred venčanja od matičarke saznaje da je Hamilton pobedio u trci za Veliku nagradu Brazila.

Mlada, koja je očito veliki fan Brazilca nije mogla da se suzdrži kada je čula lepu vest. Digla je ruke u vis i slavila pobedu.

S druge strane, mladoženja nije delovao oduševljeno. Bio je šokiran njenom reakcijom.

When you find out @LewisHamilton won the Brasilian GP during the middle of your wedding. 😍🙌 Congratulations to the happy couple! pic.twitter.com/XNATj1WZtS