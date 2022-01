NOVI BEOGRAD NA TURNIRU U BUDVI! Vujasinović: Da nastavimo pobednički niz

Posle uvodnih šest mečeva Novobeograđani su lideri na tabeli sa isto toliko pobeda i jedini su tim Jadranske lige sa maksimalnim učinkom.

Ekipa trenera Vladimira Vujasinovića put Crne gore kreće u četvrtak, a u Budvi će odigrati tri utakmice.

Prvi rival, biće ekipa Radničkog iz Kragujevca i to u petak od 20 sati i 40 minuta, potom su za subotu i nedelju zakazani dueli sa Primorcem iz Kotora, odnosno Solarisom iz Šibenika.

I pred početak prvog turnira Jadranske lige, koji se igrao na našem bazenu, rekao sam da je naš cilj sasvim jasan, a to je da želimo da budemo domaćini završnog turnira Regionalne lige u martu. Da bismo to ostvarili, potrebno je da budemo prvi na kraju ovog ligaškog dela. To znači da sada u Budvu putujemo da pobedimo sve tri utakmice kako bismo olakšali sebi posao na poslednjem turniru koji će se igrati u Zagrebu - počeo je priču trener Novobeograđana Vladimir Vujasinović i potom dodao:

- Ulazimo u veoma težak period utakmica. Odigraćemo veliki broj mečeva, a u samo tri nedelje predstoji nam devet izuzetno jakih duela. Takmičićemo se na tri fronta, ali nadam se da ćemo u tom periodu uspeti da zabeležimo sve pobede.

Analizirajući zdravstveni bilten ekipe, Vujasinović je konstatovao da se posle bolesti, Gojko Pijetlović i Nikola Jakšić postepeno vraćaju u takmičarski ritam, kao i da ostali deo ekipe spremno dočekuje predstojeće izazove.

Meč protiv Radničkog u Budvi, biće već četvrti duel ove dve ekipe ove sezone:

- Protiv Radničkog mora da se odigra na najvišem mogućem nivou kako bi se došlo do pobede. Ekipe se dobro poznaju, nekih iznenađenja teško da može da bude. Ali, bez obzira na to da li nam je protivnik Radnički, Primorac, Solaris ili Barseloneta, mi moramo da se potrudimo da odigramo najbolje što možemo u datom u tom trenutku, jer samo tako možemo da dođemo do željenih bodova.

Čak petorica prvotimaca Novog Beograda našli su se u sastavu selektora Dejana Savića u prvom takmičarskom meču reprezentacije Srbije u 2022. godini. Delfini su u prvom kolu Svetske lige u Šapcu pobedili Italiju 12:9, a Dušan Mandić, Strahinja i Viktor Rašović, Radomir Drašović i Đorđe Vučinić dali su ogroman doprinos trijumfu.

- Reprezentacija je odigrala u prepoznatljivom stilu. Drago mi je da su se petorica naših igrača našla u sastavu nacionalnog tima i da su svi odigrali na visokom nivou. Kada smo pravili sastav Novog Beograda, i kada smo dovodili igrače, naša ideja je bila da se klub stavi u službu reprezentacije. Cilj je bio da dovedemo sadašnje i potencijalne reprezentativce i u tom smeru ćemo ići i dalje. Nismo uspeli da dovedemo sve igrače koje smo hteli, ali u bliskoj budućnosti pokušaćemo da još neke igrače koji igraju po inostranstvu vratimo u naš vaterpol. Nadam se da ćemo u tome uspeti.

Mladi čuvar mreže Novog Beograda, Brazilac Žoao Pedro Fernandes, posle samo četiri meseca boravka u Srbiji, na konferenciji za medije pred put u Crnu Goru obratio se na srpskom jeziku:

- Predstoje nam tri veoma važne utakmice u Jadranskoj ligi. Želimo da zabeležimo nove tri pobede. Prvi rival nam je Radnički i biće veoma teško. Izgubili smo od njih u finalu Kupa, ali mislim da smo fizčki i mentalno jači i da smo spremni da ih savladamo. Veliki broj naših igrača bio je sa reprezentacijom, tako da su u jakom ritmu. Dobro smo pripremljeni i mislim da ćemo igrati još bolje kako vreme bude odmicalo – rekao je Fernandes, a Vujasinović je imao potrebu da doda:

- Moram da ga pohvalim. Zaista je izuzetan momak. I to što je naučio srpski jezik je veliki pokazatelj koliko je posvećen sportu, ali i sredini u kojoj se nalazi – zaključio je Vujasinović.

