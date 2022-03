RUS JE STRADAO SAMO ZBOG PUTINA: Vozač Formule 1 prvi put otvoreno o otkazu, vezama sa KREMLJOM i ucenama sa ZAPADA

Nikita Mazjepin, mladi vozač koji je dobio otkaz u Formuli 1 samo zato što je Rus, pišu mediji iz Moskve. Prvi put je pričao o Ukrajini, vezama njegovog oca sa Vladimirom Putinom i Kremljom, kao i ucenama koje je trpeo danima pred odlazak iz ekipe Has.

Nikita Mazjepin se posle svega vratio u Moskvu i napravio brifing sa stranim i domaćim novinarima. Portal Sport24, prenosi ceo intervju.

- Svet danas nije isti kao pre dve nedelje. Ja to savršeno razumem. Ovo je bolno vreme. Oni koji su rođeni van Rusije to vide s jedne strane, oni u Rusiji i Ukrajini to vide drugačije. Tamo imam prijatelje i rođake koji su bili u sukobu, na različitim stranama. Dve nedelje nisam želeo da dajem javne izjave o sukobu. Svi ljudi imaju pravo da ostanu neutralni. I voleo bih da ga iskoristim - počeo je razgovor Mazjepin.

Strane novinare najviše je interesovao odnos porodice Mazjepin sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije.

- Hteo sam da se takmičim kao neutralni sportista. I to je dozvolila FIA. Međutim, veče uoči otkazivanja ugovora, od saveza je stigla dodatna papirologija. Proučili smo sve opcije, u tom papiru je bilo dosta uslova. Ali već sledećeg jutra dobio sam informaciju o raskidu ugovora, pa je i pre nego što sam odlučio da potpišem ovaj papir ili ne, ugovor raskinut.

Mazjepin otkriva kakve je razgovore imao sa ljudima iz FIA.

- Postojale su dve faze odluke da se Rusima dozvoli da govore. Prvo je bilo onlajn glasanje u Svetskom savetu FIA, i tada je odlučeno da vozači iz ovih zemalja mogu da deluju kao neutralni. Sa tim sam se složio. Ako pređemo na drugi deo, dodatno pismo FIA, onda nisam ni počeo da ga proučavam, jer mi je raskinut ugovor.

Nikitin otac Dmitri Mazjepin smatra da je njegov sin žrtva politike.

- Podržao me je. Sve sam u životu postigao zahvaljujući njegovoj podršci. Imao je težak život, sa nule se popeo na sadašnji nivo.

Govorio je i o svom bivšem timu Has.

- Verujem da za mene ovo nije kraj u Formuli 1. Biću spreman da iskoristim svaku priliku koja se pojavi. Opet, sa druge strane, definitivno ne bih želeo da se vratim na mesto gde nisam dobrodošao. Formula 1 je opasan sport, a kako voziti za tim kojem više ne možete da verujete. Tim nije imao zakonski osnov da raskine ugovor sa mnom. Uzeli su mi nešto o čemu sam sanjao 20 godina.

Govorio je i o odnosu sa timskim kolegom Mikom Šumaherom, posebno u teškim trenucima.

- Mik mi nije dao nikakvu pozitivnu ili negativnu podršku. U situaciji u kojoj sam se našao, svaka osoba sa strane pokazuje svoj pravi karakter.

Opet, druge kolege nisu pokazale takvu malodušnost i hladnokrvnost.

- Veoma sam zahvalan malom broju vozača koji su me podržali. Među njima su Serhio Perez, Valteri Botas, Džordž Rasel i Šarl Lekler. Oni su mi dali reči podrške, izrazili žaljenje što sam izgubio svoje mesto. U njihovim rečima nije bilo politike, već ono, tipa „nemoj da kloneš duhom“. Sa nekima od tih momaka sam odrastao, delio mnoge zajedničke trenutke. A dati podršku čoveku kada mu je teško, pa valjda to uradi svaki normalan čovek - zaključio je Mazjepin.

