U LEPU ČEČENKU SE KUNU KADIROV I PUTIN: Ruska Crna Pantera protiv Amerikanke, CEO SVET na nogama zbog rata u Ukrajini (FOTO)

Jedini sport u kojem ruski sportisti nisu doživeli poniženje poslednjih nedelja i u kojem nisu pod sankcijama jeste MMA. Većina moćnih federacija nije sledila političke odluke svojih zemalja, svesni da najbolji borci dolaze upravo iz Rusije, a oni garantuju ogromnu zaradu.

Takav je slučaj i sa Dijanom Avsaragovom, poznatom Panterom, koja će 13. marta u ring ući sa Amerikankom Kirom Batarom. To je meč o kojem se priča i piše mesecima, sudar najbolje ruske i američke fajterke, i to sve u jeku krize uzrokovane sukobom Rusije i Ukrajine. Meč će biti održan u noći između 12. i 13. marta u "The Famili Areni" u Sent Luisu, u Americi, na turniru Belator 276.

Dijana Avsaragova, rođena u Osetiji koja unazad nekoliko godina živi u Groznom u Čečeniji, prema kladionicama je apsolutni favorit, u odnosu na Amerikanku. Čak 82 odsto bukmejkera veruje u Ruskinju, koja je odradila samo četiri MMA borbe na profesionalnom nivou i naravno upisala četiri pobede.

Popularna Pantera jedna je od najuspešnijih ruskih borkinja koja nastupa na velikim inostranim promocijama. Samo četiri borbe bile su joj dovoljne da joj ugledni "Belator" ponudi profesionalni ugovor koji je potpisala. Na debiju je slavila nokautom, a zbog svoje lepote postala je seks simbol organizacije.

Dijana je rođena u gradu Ardonu u Severnoj Osetiji. Kao dete okušala se u mnogim sportovima, ali je na kraju napravila izbor u korist slobodnog rvanja, na nagovor svog oca, bivšeg rvača. U toj disciplini osvojila je bronzanu medalju na prvenstvu Rusije 2015. godine.

Da bi usavršila borbene veštine preselila se u Grozni, gde vredno trenira i sparinguje sa najbolji čečenskim borcima. Poznato je da je slobodno rvanje omiljeni sport prvog čoveka Čečenije Ramzana Kadirova, te veoma cenjeno kod Vladimira Putina, predsednika Rusije.

Dijana Avsaragova trenirala je jedno vreme i sa Abuzajedom Vismuradovom, bivšim čečenskim MMA borcem i telohraniteljom Ramzana Kadirova, koji je na društvenim mrežama objavio da je jedinica pod njegovom komandom spreman da ispuni bilo koju naredbu i krene ka Ukrajini. Nadimak Pantera Dijani su dali u Čečeniji, jer svojom dugom kosom, kretnjama u ringu i udarcima podseća na crnu panteru.

Dijana ima samo 23 godine, a već je u nizu od dve pobede u "Belatoru" i deveta je na rang listi lige. Sa druge strane, Kira Batara debituje u "Belatoru", daleko je iskusnija od Ruskinje, ima 12 borbi, od toga osam pobeda i četiri poraza.

