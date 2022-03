LEPA ČEČENKA OTKRILA TAJNU VEZU SA ČUVENIM HABIBOM: Moja mama je opasna, ista kao njegov tata! (VIDEO)

Atraktivna MMA borkinja Dijana Avsaragova ima samo 23 godine, ali je već cenjeno ime u svetu ženskog borilačkog sporta. Nedavno je u drugoj najmoćnijoj svetskoj organizaciji Belator ostvarila petu pobedu savladavši Kiru Bataru.

foto: Printskrin/Instagram

Lepa Ruskinja koja dugi niz godina trenira u Čečeniji u klubu "Ahmat" sa tamošnjim najboljim borcima, spremna je za nove izazove. Otkrila je i vezu sa možda i najboljim MMA borcem Habibom Nurmagomedovom, tačnije njegovim ocem, pokojnim Abdulmanapom. Habibov otac terao je svog sina od malih nogu da se bori, pa je dečak jedno vreme sparinogovao i sa pravim medvedom.

Crna Pantera, kako je od milošte zovu u Rusiji, otkriva i sa kakvim nedaćama se srela po dolasku u Sent Luis, u Ameriku, gde je radila meč sa Kirom Batarom.

- Kada smo moj prijatelj i ja stigli, odmah smo se prijavili na testiranje za kovid. Oboje smo bili vakcinisani, ali je on bio pozitivan. Morao je u izolaciju. Ostala sam sama u hotelu. Šok! Odmah me je uhvatila panika, jer ne znam engleski jezik! Javio mi se menadžer, umirio me je i poslao jednu devojku da mi pomogne. Stigla su još i dva Amerikanca. Sporazumevali smo se gestikulacijama, bilo je smešno, posebno na treninzima - prisetila se Dijana Avsaragova u razgovoru za Sport24.

Kada je došao meč, Dijana je slovila za favorita, međutim nije bilo lako protiv, iako niže, ali dosta žilave Kire Batare.

- Gledala sam njene borbe i znala sam da će biti teško. Njena osnova je slobodno rvanje, a bavila se i džiu-džicuom. Izdržljiva je i fizički veoma jaka. Znala sam da će sa njom biti teže nego sa svim mojim drugim rivalima. Pretpostavljala sam da će jurnuti na mene. Opet, znam slobodno rvanje i bila sam spremna.

Velika podrška Dijani su njeni roditelji iz Osetije.

– Mama ne voli da gleda moje borbe, jer se svaki put iznervira kada vidi krv i podlive na mom licu i telu. Uvek je mnogo zabrinuta. Jednom, na početku karijere, uzela je moj telefon, ne znam ni sama kako i pronašla borbe. Obično se teže snalazi sa android telefonima, ne znam kako je to uradila! (smeh)

Sličnu anegdotu imao je i čuveni Habib Nurmagomedov sa svojim ocem.

– Ha, ha, ha... Moja majka je ista kao i Habibov otac. Ista!

Sledeći meč u Belatoru koji bi Dijana trebalo da radi biće protiv Valeri Lorede.

- Nije mi bilo važno da se borim sa njom, ali nema problema! Ona nije borac koga ako pobedite možete da napredujete na rang listi. Opet, u medijskom smislu može dosta da se dobije. Ako hoće da nas spoje, nemam ništa protiv. Posle moje borbe sa Kirom Batarom, dobila sam video zapis na kojem Valeri ismejava moju borbu i govori da će me nokautirati. Čekaj, ona nije bilo koga nokautirala nikada u karijeru i sada priča o nokautu. To je devojka koja je stalno u strahu i koja previše maše nogama. Udaram mnogo jače, ona nije opasnost za mene - poručila je atraktivna Ruskinja.

Kurir sport