STRELCI POSLE EP U HAMARU: Ponosni na sadašnjost, nema brige za budućnost

Srpsko streljaštvo ima sadašnjost kojom se ponosi i budućnost za koju ne mora da brine.

To je opšti utisak posle izuzetnog uspeha naše nacionalne selekcije na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Hamaru. Srbija je osvojila pet medalja u seniorskoj (dva zlata, dva srebra i bronzu) i četiri u juniorskoj konkurenciji (dva srebra i dve bronze).

Srbija je šampionat završila na prvom mestu u bilansu medalja u olimpijskim disciplinama seniorskog prvenstva i na četvrtoj poziciji uključujući seniorska i juniorska nadmetanja.

Povodom velikog uspeha, u Medija centru u Beogradu, danas je održana konferencija za medije, na kojoj su i predstavnici rukovodstva Saveza i strelci istakli da je istorijski uspeh i održavanje kontinuiteta sjajnih rezultata potvrda da Srbija pripada svetskom vrhu.

foto: SSS

Predsednik Streljačkog saveza Srbije , dr Nenad Putnik, je kazao otvarajući skup sa medijima kazao:

-Izuzetna mi je čast što mogu da vas pozdravim ispred Streljačkog saveza Srbije posle istorijskog uspeha na Evropskom prvenstvu. Ovi divni mladi ljudi su osvojili čak devet medalja. Naši strelci su potvrdili da su u samom svetskom i evropskom vrhu. Posebno nas raduje činjenica da je, posle Evropskog prvenstva, čak sedam strelaca kategorizovano od strane Olimpijskog komiteta Srbije, što će nam dati jednu vrstu rastrećenja na startu novog olimpijskog ciklusa, jer u ovoj godini se kreće u osvajanje kvota za Igre u Parizu.

Putnik je čestitao svim osvajačima medalja, ali posebno se osvrnuo na najmlađe, koji su obradovali sve u Streljačkom savezu Srbije:

– Čak četiri medalje osvojene u juniorskoj kategoriji, što govori da stasava nova uspešna generacija strelaca, koja će nastaviti stazama uspeha svojih prethodnika. Zahvaljujem se Ministarstvu omladine i sporta i Olimpijskom komitetu Srbije, jer bez njihove pomoći ovaj uspeh ne bi bio moguć. Streljaštvo je skup sport, koji nije samoodrživ. Od prošle godine, nažalost, nemamo generalnog sponzora, što nam umnogome kvari planove, no nadamo se da će se to rešiti i da ćemo sa stabilnim izvorima finansiranja moći da nastupamo na predstojećim takmičenjima i da se pripremamo za Olimpijske igre u Parizu.

foto: SSS

Dragan Marković, sportski direktor Streljačkog saveza Srbije, je kroz brojke odslikao značaj uspeha Srbije u Hamaru:

-Na Prvenstvu su učestvovale 43 zemlje, bilo je preko 1.300 nastupa, što govori da je takmičenje bilo izuzetno kvalitetno. Fantastični rezultati naših takmičara, su nam u ovom trenutku vrlo važni, između ostalog zato što smo u poslednje dve godine, kao i svi ostali, prolazili kroz turbulentan period zbog pandemije korona virusa. Prvenstvo Evrope nam je bio prvi veliki turnir posle Olimpijskih igara. Naši reprezentativci su blistali u Hamaru, a to nas izuzetno ohrabruje pred ono što nam dolazi, a to su kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu koje će početi u avgustu ili oktobru, na Evropskom ili Svetskom prvenstvu. Uskoro očekujemo konačnu potvrdu kojim takmičenjem se otvara kvalifikacioni ciklus.

Posebne pohvale za novu generaciju

Marković je pohvalio sve učesnike, naravno, posebno osvajače medalja, ali je izdvojio dvoje reprezentativaca:

–Na prvom mestu to je Teodora Vukojević, koja je još uvek juniorka, nije napunila 19 godina, a osvojila je zlatnu seniorsku medalju, što je pre nje uspela samo pokojna Bobana Momčilović Veličković. Teodorin ogroman uspeh je potvrda da smo doneli pravu odluku kada smo je uvrstili u seniorsku, a ne juniorsku selekciju. Takođe bih istakao srebro miksa puškom Andrea Arsović/Lazar Kovačević, jer Kovačević je , poput Teodore, još uvek mlad takmičar, po uzrastu mlađi senior. Od njih se očekuju visoki plasmani i rezultati u narednom periodu.

foto: SSS

Najtrofejnija učesnica seniorskog prvenstva Evrope, sa tri medalje – pojedinačnim srebrom, bronzom u miksu sa Damirom Mikecom i ekipnom titulom prvaka Starog kontinenta, je Zorana Arunović. Naša proslavljena šampionka se u stilu univerzitetskog profesora ocenila na svoje učešće na EP:

-Sebi bih za prikazano u Hamaru dala „sedmicu“, jer svi moji nastupi su imali manjkavosti. Ima još prostora za napredak. To me izuzetno raduje pred naredna takmičenja, jer iako ima još prostora da se popune neke „rupe“ uspela sam da dođem do tri medalje.

Arunovićeva je takođe apostrofirala rezultate juniora, koji su odličnim rezultatima na najbolji mogući način otvorili Evropsko prvenstvo i bili prethodnica uspesima seniorske selekcije.

-Juniori su pokazali da, bar jedan deo srpskog streljašva ne mora da brine za budućnost-istakla je Arunovićeva i zahvalila se svima koji su doprineli njenim uspesima, pre svega sestri i treneru Jeleni, partneru iz miksa Damiru Mikecu i koleginicama iz tima pištoljem Jasmini Milovanović i Brankici Zarić.

Bobana Momčilović Veličković ostaje deo svih uspeha

Zorana je podsetila da se ženska seniorska ekipa vratila na evropski tron posle EP u Vroclavu 2020.godine, kada se poslednji put za reprezentaciju takmičila Bobane Momčilović Veličković. Zoranine reči govore da velika šampionka nikad neće biti zaboravljena:

-Bobana je bila veliki deo svih naših ekipa i uspeha u poslednjoj deceniji, kako onih koje su nastupale pre deset godina, tako i ove sadašnje koja je osvojila novo zlato. Bobana je bila veliki deo mog ličnog i streljačkog života.

Damir Mikec je česitao kolegama nacionalne selekcije, kako u svoje, tako i u ime Sportskog saveza Srbije, čiji je, odnedavno potpredsednik.

-Nastavili smo kontinuitet osvajanja medalja sa velikih takmičenja potvrđuje da smo svetska velesila u ovom sportu. Čast je biti deo jedne ovako velike priče. Kada je o mom učinku u Hamaru reč, u miksu sa Zoranom smo sedmi put uzastopno smo stigli do pobedničkog postolja na Evropskom prvenstvu. Ne znam da li još neko uspeva da održi takav kontinuitet. Sve od sebe ćemo dati da nastavimo tradiciju. Zadovoljan sam i pojedinačnim takmičenjem. U kvalifikacijama sam postigao lični rekord na Evropskim prvenstvima, prvi put ušao u finale sa prvog mesta. Nisam imao sreće u finalu. Samo pola poena mi je nedostajalo da se plasiram i među četvoricu najboljih, ali nisam nezadovoljan – kazao je olimpijski vicešampion, zahvalio se Zorani Arunović, bratu i treneru Goranu i psihologu Mariji Srećkov, bez kojih bi, kako je istakao, njegov put do pozicije gde se dada nalazi mnogo teži.

Juniorske medalje okidač za uspehe seniora

Prvu medalju za Srbiju na seniorskom prvenstvu Starog kontinenta osvojila je Teodora Vukojević, nova šampionka Evrope vazdušnom puškom.

-Tek posle osvajanja zlatne medalje sam saznala da je pred Prvenstvo postojala dilema da li ću biti u seniorskoj ili juniorskoj reprezentaciji u Hamaru – otkrila je Vukojevićeva. - Hvala sportskom direktoru Draganu Markoviću i stručnom štabu, što me je uvrstio u seniorski tim, pa je ova medalja naš zajednički uspeh. Takođe se zahvaljujem i našim juniorima, mojim vršnjacima. Propratila sam njihove nastupe i rezultate, koji su bili „okidač“ uspeha seniorske selekcije. Mnogo su mi značili i posebno me motivisali uspesi mog klupskog kolege Marka Ivanovića, jer njegove nastupe sam doživela kao da sam ja pucala.

Lazar Kovačević iza sebe ima puno uspeha kao junior, a u Hamaru je prvi put došao do seniorske medalje na velikim takmičenjima, osvajajući srebro u miks paru sa Andreom Arsović. Rezimirajući sjajan uspeh Srbije u Hamaru, Kovačević je, između ostalog, kazao:

-Posebno čestitam Teodori Vukojević, juniorki sa sa seniorskom medaljom, i naravno mojoj koleginici iz miks para Andrei Arsović, koja je sjajnim nastupom, uz moju pomoć, dala ogroman doprinos osvajanju srebrne medalje.

Sjajan start na putu ka Parizu

foto: SSS

Andrea Arsović se nadovezala:

-Srećna sam i ponosna što sam deo ovog uspeha i što sam sa Lazarom Kovačevićem došla do srebrne medalje. Takmičenje je od početka do kraja bilo vrlo uzbudljivo. Pokazali smo da veliki trud nije bio uzaludan. Verujem da naša reprezentacija može da nastavi ovim putem i da ćemo se ove godine i sa Svetskog prvenstva vratiti sa medaljama i možda većim uspehom.Sigurna sam da je ovo samo početak na uspešnom putu do Olimpijskih igara u Parizu – poručila je Arsovićeva, uz zahvalnost treneru Draganu Doneviću na velikom doprinosu njenim uspesima poslednjih meseci, koji su je u jednom trenutku vratili na prvo mesto svetske rang liste, na kojoj je trenutno četvrta.

U ime juniora, medijima se obratio osvajač srebra i bronze, koji je predstavio kolege, istakao da je ponosan i na svoj i na kompletan rezultat celog tima.

-Učinak u Hamaru je veliki uspeh za sve nas. Odavno juniorska reprezentacija nije imala ovako sjajne rezultate na velikom takmičenju – zaključio je Ivanović.

Medalje Srbije u Hamaru

Medalje za Srbiju na 51. prvenstvu Evrope vazdušnim oružjem u olimpijskim disciplinama u seniorskoj konkurenciji osvojili su – zlatne: Teodora Vukojević (puška), ženska ekipa pištoljem; srebrne: Zorana Arunović (pištolj), miks puškom (Andrea Arsović/Lazar Kovačević); bronza: miks pištoljem (Zorana Arunović/Damir Mikec).

U juniorskoj konkurenciji, ženski sastav puškom ( Aleksandra Havran, Anja Knežević i Anja Popović) je osvojio srebro. U pojedinačnim takmičenjima puškom Marko Ivanović je osvojio srebro, a Petar Erdei bronzu. Tandem Aleksandra Havran i Marko Ivanović se okitio bronzom u konkurenciji miks parova istim oružjem.

Povratak na stara pravila

Prvenstvo Evrope, je kao i prethodna takmičenja održana od prvog januara održano po novim pravilima, koja su izazvala mnoge diskusije i podeljena mišljenja. Damir Mikec je na konferenciji za medije otkrio jednu eksklizivu. Na inicijativu grupe strelaca, u kojoj je bio i on, i Sportske komisije Svetske streljačke federacije, doći će do novih promena.

-Bar oko 90 odsto strelaca su nezadovoljni novim pravilima. Sportska komisija ISSF se izborila da se revidiraju pravila. Već za dve nedelje, na Svetskom kupu u Rio de Žaneiru pucaće se po skoro istim pravilima kao i na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Tokiju, uz manje izmene. Mogu da se pohvalim da sam i ja jednim delom doprineo da sportisti iz celog sveta postignu veliku pobedu na ovom planu.

Kurir sport