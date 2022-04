VELIKI USPEH SRPSKIH PLIVAČA: Srbiji sedam medalja u Kranju

Na tradicionalnom takmičenju “Multinations” u Kranju u Sloveniji, nastupilo je 15 zemalja: Bugarska, Hrvatska, Češka, Rumunija, Ukrajina, Turska, Slovenija, Austrija, Švajcarska, Izrael, Poljska, Severna Makedonija, Grčka, Kipar i Srbija.

Vodeći računa o što boljem nastupu reprezentacije, u skladu sa propisanim kriterijumima za učešće na ovom takmičenju, selektor Dušan Veličković na put vodio devet plivača: Uroš Živanović, Nikola Koltin, Mihailo Gašić, Danilo Banjac, Ognjen Kovačević, Miloš Milenković, Anja Kaljević, Mina Kaljević i Martina Bukvić. Na kraju turnira Srbi su osvojili čak sedam medalja - 3 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane medalje.

foto: Plivački savez Srbije

Osvajači medalja su: Nikola Koltin 200 metara prsno - bronzana medalja 2:18,41; Anja Kaljević 200 m slobodno bronzana medalja 2:06,38; Martina Bukvić 200 m prsno - srebrna medalja 2:30,40; Martina Bukvić 100 m prsno - zlatna medalja 1:10,31; Martina Bukvić 50 m prsno zlatna medalja 32,18; Uroš Živanović 50 m prsno zlatna medalja 28,23; Uroš Živanović 100 m prsno srebrna medalja 1:02,53; Anja Kaljević 200m slobodno bronzana medalja 2:06,38.

Mladi Uroš Živanović je postavio i tri nova nacionalna rekorda u dve discipline (200 metara prsno u konkurenciji momaka do 17 godina sa vremenom 02:18,21 i 50 metara prsno u konkurenciji do 17 godina i u konkurenciji do 18 godina sa vremenom 28,23).

Martina Bukvić je takođe pokazala da njeno vreme dolazi. Ona je osvojila čak tri medalje, dve zlatne i jednu srebrnu.

Kurir sport