UŽAS! KURIR DOŠAO DO FOTOGRAFIJA PRETUČENE ŽENE NA BEOGRADSKOM HIPODROMU: Pogledajte kako sada izgleda Marijino lice (FOTO)

Kurir je ekskluzivno došao do zastrašujućih fotografija pretučene žene Marije Đurđević, koja je brutalno napadnuta u četvrtak prepodne na Beogradskom hipodromu, najstarijem sportskom objektu u Beogradu. Direktor hipodroma Veljko Rosić je bio zatečen ovim šokantnim incidentom, za koji u četvrtak nije ni znao da se dogodio. Međutim, kada su mu u petak pokazane slike sa vidljivim povredama na Marijinom licu Rosić je bio užasnut!

Veljko Rosić kaže da radi sve što je u njegovoj moći da ne dolazi do ovakvih incidenata, koji su učestali u poslednje vreme na hipodromu kraj Careve ćuprije. On je poručio da je neophodna pomoć grada Beograda, jer je JP Hipodrom Beograd gradsko javno preduzeće. Kako saznajemo, on će uskoro zatražiti da na hipodromu bude stalno obezbeđenje, kako bi se ubuduće sprečili fizički napadi, pogotovo na žene koje su aktivne u konjičkom sportu.

Jedna od vodećih aktivistkinja na Beogradskom hipodromu Nina Šobota, najoštrije je osudila fizički napad na Mariju Đurđević, za koju je rekla da se ističe i humanitarnim aktivnostima u radu sa decom. Šobota je naglasila da nasilnicima nije mesto na Beogradskom hipodromu i da nadležni organi moraju blagovremeno da reaguju u ovakvim situacijama.

Po saznanjima Kurira, u četvrtak u prepodnevnim časovima na Beogradskom hipodromu napadnuta je Marija Đurđević, koja ima u privatnom vlasništvu četiri konja i koristi ih za obuku jahanja za decu. Inače, Marija je supruga poznatog boksera Crvene zvezde Nemanje Gavrilovića, šestostrukog državnog prvaka i osvajača Beogradskog pobednika.

Kako se nezvanično saznaje, Mariju je navodno napao M. J, instruktor iz druge škole jahanja "Nika", inače sin nekada poznatog džokeja, a sada trenera u najvećoj privatnoj ergeli na zapadnom Balkanu u Surčinu. Marija je zbog povreda morala da zatraži lekarsku pomoć u bolnici, a policija je obavila uviđaj.

