MILIONER IZ BLATA NAPADA ŠAMPIONA PRED 100.000 LJUDI: Majka ga ostavila sa 2 godine, gladovao, bio upucan i izboden, bio u zatvoru

Engleski bokser Dilijan Vajt u subotu od 23 časa na čuvenom Vembliju, imaće pred 100.000 ljudi, šansu karijere i svog izuzetno teškog puta do svetskog bokserskog vrha, kakva se možda samo jednom pruža u životu. Naspram njega će takođe biti bokser iz Velike Britanije, čuveni svetski prvak teške kategorije Tajson Fjuri.

Kontroverzni Fjuri navodi da je ovo njegova poslednja borba i da će posle toga završiti karijeru. Mnogi su mislili da bi legendarni "Kralj cigana" mogao da se bori protiv pobednika meča Oleksandr Usik (Ukrajina) - Entoni Džošua (Engleska), ali on je izabrao da se na oproštaju bori sa Dilijanom Vajtom.

- Dvostruki sam šampion, imam 150 miliona na računu, nemam šta nikome da dokazujem. Vajt je dobar borac. Dobar, jak, solidan muškarac. Ima dobar udarac velike snage, nokautirao je mnoge. Definitivno je čovek kojem je potrebno da pokažete veliki respekt i to je ono što mu i dajem kroz moj trening kamp. Trenirao sam za njega identično jako kao i za Vajldera i Klička. Video sam kvote i to me je nasmejalo, jer dolaze od ljudi koji ne znaju ništa o boksu. Ovo je teška kategorija, svako može da pobedi uz samo jedan udarac, ako nisam u svom najboljem izdanju, ovaj momak će mi skinuti glavu sa ramena - naglasio je Fjuri.

Vajt ima izuzetno tešku životnu priču, koju su mnogi nazvali prava "krvava bajka". Borba ga je bukvalno spasila. Od malih nogu se borio kako bi zaradio burger ili dobio nekoliko funti u džepu. Dečaci su mu u školi plaćali da obavlja "prljave poslove", pa je već kao klinac zaradio mnoge ožiljke i uspomene.

Sada je milioner, a borba iz blata dovela ga je do najveće moguće svetske pozornice, najvećeg stadiona u Engleskoj, čuvenog Vemblija, gde će ga gledati 100.000 ljudi protiv navećeg mogućeg protivnika.

Vajt je bio dečak kada ga je majka ostavila na Jamajci da bi otputovala u London na posao. Posle skoro decenije su se ponovo sreli. Majka je poslala novac nazad na Jamajku, ali ljudi preko kojih je to uradila su potrošili novac, pa je on morao od malih nogu da se uči da preživljava.

- Majka me je ostavila na Jamajci kada sam imao dve godine i nisam je video dok nisam napunio 13. Ali, i tada sam imao osećanja prema njoj. Uvek sam joj se divio i kada smo ponovo bili zajedno stalno mi se izvinjavala. Rekao sam joj "Ne, otišla si u Englesku da učiniš svima nama bolji život. Bilo je potrebno da prođe duže nego što si mislila, ali tu sam". Tada nije bilo Skajpa. Na Jamajci ste strećnik ako imate priliku da razgovarate telefonom jednom mesečno. Tamo gde smo živeli nije bilo telefona. Moja majka je slala pisma, ali ja nisam mogao da ih čitam - priča Vajt.

Bez majke je život na Jamajci bio izuzetno težak za vajta dok je bio dete.

- Ljudi kod kojih sam ostao nisu radili dobar posao. Morao sam da preživljavam. Bio sam i beskučnik neko vreme. Jednom nisam jeo dva ili tri dana. Nikada neću zaboraviti bol u stomaku. Osetio sam mnoge bolove tokom života, imao sam uspone i padove i fizički i mentalno, ali bol od gladi je ludost. Ali, te stvari su mi dale tako pozitivan pogled na svet - istakao je Vajt.

Nakon što je uspeo da dođe u Englesku sa 13 godina, Dilijan je upao u loše društvo, što ga je dovelo na ivicu smrti i do problema sa zakonom.

- Tri puta sam mislio da ću umreti. Bio sam upucan i izboden. Ne možete da pobegnete metku, tako da vam je potrebna sreća da preživite. Većinu vremena sam bio blesavi klinac koji je trčao po Londonu i pravio pustoš. To su gangsterske stvari, mislite da je kul ići u zatvor, ali u tome nema ništa kul, ti si budala - otkrio je Dilijan Vajt.

Interesantno je i da je Vajt sina dobio kada je imao svega 13 godina. Bokser sada ima 34 godine, a njegov sin 21.

- Viši je i mnogo zgodniji od mene. Bio sam dete, ali sam zaista odrastao zbog svega što se desilo. I dalje je bilo zastrašujuće. Kako sam stario, to mi je davalo više svrhe, jer sam morao više da radim. Nisam želeo da dete pati kao ja. Sada smo bliski, on mi je kao drug - izjavio je Vajt.

Na kraju je završio i u zatvoru, a poseta njegove majke sa suzama u očima ubedila ga je da pronađe drugačiji način za preživljavanje. Tada se posvetio boksu i sklonio se sa ulice. Postao je profesionalni bokser, borio se po starim bioskopima, tržnim centrima, zaboravljenim prostorima. Nekada ne bi imao novca da preživi mesec, pa je tražio novac na zajam.

- Moja majka je moj heroj. Ona je verovatno najjača žena na svetu. Sama je podigla svih nas 12. Radila je tri posla. Ona je medicinska sestra, ali nekada je bila i kuvarica i čistačica uveče - rekao je Dilan Vajt.

Ova zaista inspirativna priča, kako god se završi u subotu na Vembliju, daće inspirativan završetak za ovu svojevrsnu krvavu bajku.

Dilijan se do sada borio 30 puta u profi karijeri, ima 28 pobeda (19 nokauta) i dva poraza, oba nokautom. Sa druge strane, Fjuri je imao 32 borbe u karijeri, od čega ima 31 pobedu (22 nokautom) i jednu nerešenu borbu.

