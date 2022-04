MOJA ŽENA JE RODILA MRTVO DETE, IZGUBILI SMO DVE BEBE Porodična tragedija velikog šampiona: Fjuri je 2 puta iskusio Ronaldovu bol

Britanski bokser Tajson Fjuri u subotu odbranio WBC pojas svetskog šampiona u teškoj kategoriji, pošto je u šestoj rundi nokautirao sunarodnika Dilijana Vajta.

Nakon borbe Fujuri je rekao da je to verovatno bio njegov poslednji ulazak u ring, jer je obećao svojoj supruzi Paris da je to to.

Paris je Tajsonova najveća podrška u životu. Upoznali su se kao tinejdžeri na jednoj proslavi i odmah se zaljubili, Paris je imala 15 godina a Fjuri 19. Dve godine kasne odlučili su da se venčaju. Danas imaju šestoro dece, tri sina i tri ćerke.

"Od malih nogu sam želela da imam veliku porodicu. To mi je u krvi jer je moja baka imala osmoro dece. Sa svakom bebom koju smo dobili raslo je moje samopouzdanje. Imam rutinu i znam šta nam odgovra", rekla je Paris.

Nažalost, tragedije ih nisu zaobišle. Ovaj simpatični par osetio je najveću bol koju čovek može da doživi - bol nakon gubitka deteta.

"Znam da ljudi kada vide našu veliku porodicu pomisle da nismo morali da se trudimo da bismo dobili decu. Međutim, to nije istina. Nažalost, izgubili smo dve bebe, što je za nas bilo devastirajuće i zato znam kako je svima koji su to doživeli. To nikada neću preboleti, ali srećom imala sam Tajsona i ostale članove porodice koji su bili uz mene", otkrila je nedavno Paris.

Tajson i Paris su prvo dete izgubili 2014. godine, o čemu je Fjuri svojevremeno i govorio.

"Moja žena Paris je rodila mrtvo dete u šestom mesecu trudnoće. Morao sam biti s njom. Mi smo bili u jednom delu bolnice, a stric Hej je bio na samrti u drugom, sve se dešavalo u isto vreme".

foto: Profimedia

Drugu bebu su izgubili 2018. godine, na dan Fjurijeve borbe sa Seferijem.

"Bila sam trudna osam nedelja, a onda sam na dan borbe izgubila bebu. Nisam to rekla Tajsonu pre borbe. Međutim, čim se završila odmah sam mu rekla. Otišli smo u bolnicu gde nam je to i potvrđeno. Pet nedelja kasnije sam ponovo zatrudnela", ispričala je jednom prilikom Paris.

Kurir sport