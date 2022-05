FETEL O DRUŠTVENIM PROBLEMIMA: Klimatske promene dovode u pitanje moju ulogu u Formuli 1

Fetel često govori o problemima i društvenim pitanjima, a uoči prethodne trke u Majamiju nosio je majicu sa porukom: "Majami 2060. godine - prva trka pod vodom, delujte sada ili plivajte kasnije".

"To nije politička poruka, ja nisam političar. Ne želim da budem političar. To je ljudska poruka. Sjajno je što imamo trku u Majamiju, gde su sjajni ljudi i gde je uzbudljivo trkanje. Ali, mislim da je alarmantno i iznenađen sam što idemo na mesto koje neće biti tu za 50 godina, a svi se ponašaju i obavljaju posao kao i obično", rekao je Fetel nedavno za Skaj.

foto: EPA/ALEJANDRO GARCIA

On je zatim učestvovao u jednoj emisiji koju je organizovao Bi-Bi-Si (BBC) i pričao je o dilemi koju donosi njegova strast za Formulom 1 i njegovi pogledi na pitanja klimatskih promena.

"Svaki put kada udjem u bolid, volim to. Kada izadjem iz vozila, naravno razmišljam da li je to nešto što bismo trebali da radimo, da putujemo svetom i trošimo resurse. S druge strane, mi zabavljamo ljude, tokom koronavirusa smo bili jedan od prvih sportova koji je počeo sa takmičenjem. Što se tiče zabave, tu su sport, kultura, komedija i mnogi ljudi koji nisu mogli da nastupaju u to vreme. Mnogima je to nedostajalo i da ovo nemamo, generalno, verovatno bismo poludeli", ocenio je on.

Nemački vozač je priznao da ga rad u Formuli 1, uz uverenja koja ima o potrebi za obnovljivom energijom, čini licemernim zbog prirode goriva koje se koristi u tom sportu.

"Zaista. U pravu ste kada se smejete, pošto su to pitanja koja sebi svakodnevno postavljam. Nisam svetac. Veoma sam zabrinut kada se radi o budućnosti i temama kao što su energija, energetska zavisnost i kuda idemo u budućnosti", rekao je četvorostruki svetski prvak.

foto: Profimedia

"Što se tiče energije, moramo da prestanemo da zavisimo od fosilnih goriva i možemo, jer postoje rešenja. U Britaniji imate neku vrstu rudnika zlata na kome sedite, a to je vetar i imate mogućnost da povećate svoje snabdevanje energijom pomoću energije vetra, solarne energije. Svaka država ima svoje prednosti i mane. Ako odete u Austriju, oni imaju Alpe i imaju vodu, mogu da je upumpaju, skladište i vrate", dodao je Fetel.

(Beta)