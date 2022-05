PODRŠKA OD PROKUPLJA DO BARSELONE: Puleni Miljana Manića prevazišli i snove, dogodine u SUPERLIGI!

”Od ustanka Milana Toplice do danas se u Prokuplju nije dogodilo ništa značajnije” – i verujemo da će ovaj 14. maj 2022. ostati u pamćenju svakome ko živi u gradu podno Toplice. Topličanin iz Prokuplja od naredne godine igraće u ARKUS ligi, sa Železničarom, Metaloplastikom, Partizanom i drugima…. zvuči po malo ludo, zar ne?

Svakom bi pre početka ove sezone, ali ne i Miljanu Maniću. Tek što je patike okačio ”o klin” odmah je uleteo u trenerske vode praćen standardnim srpskim komentarima ” ma gde će on, mlad je za trenera” međutim, sportska drskost koja ga je krasila na terenu, preneo je i na trenerski poziv. I šta onda? Jednu po jednu utakmicu polako ali sigurno igrao je na pobedu, neke gubio neke dobijao.. sve do ove sezone. Onda je rešio da pokaže zajedno sa svojim saborcima da ume, zna i može do dugo sanjanog cilja svakog Prokupčanina, ARKUS lige ili kako god se ona zvala kroz godine unazad.

Utakmicu po utakmicu, kapital u vidu bodova se udvostručavao. A Manić onako mangupski smejao se u brk verujući u ”kaznenu ekspediciju iz Prokuplja”. I bi tako, svi od reda u 22 ovosezonske utakmice ove sezone padali su ko pokošeni. Predvođen sopstvenim snagama i po nekim iz Blaca i Žitorađe, kao i ”naturalizovanim” Prokupčanima iz Pazara, ekipa RK Topličanina gazila je sve pred sobom. I prvi jedini i pravi veliki ovosezonski ispit položili su u Vranju kada su pobedili večerašnjeg protivnika. Međutim ni Vranjanci nisu bili tikva bez korena pa su pratili tempo Topličanina i sve vreme disali za vratom do večeras.

Topličanin je pre večerašnjeg meča imao skor 20-0-0 a gosti iz Vranja 19-0-1. Večeras u sportskoj hali Dr Zoran Đinđić u Prokuplju pred više od 2.000 ljudi u ključaloj atmosferi na tribinama od prvog trenutka momci iz Prokuplja nisu ništa prepuštali slučaju, i kada su Vranjanci krenuli u presing čovek na čoveka u zadnjih 10 minuta uspeli su da na iskustvo odole naletima gostiju. Na kraju tačku na i stavio je mlađani Uroš Stanković, koji je presekao jedno dovanje i iz okreta sa 10 metara savladao golmana gostiju. Za konačnih 22:19. Smelo, drsko, bezobrazno, ali dovoljno da raspali masu u hali u Prokuplju. Nekako je baš Stanković, možemo reći trenerski potez karijere Miljana Manića, prvo ga je izbrusio u omladinskoj školi Železničara a onda ga sproveo kroz ubrzani kurs senionrskog rukometa u Prokuplju, da bi danas bio jedna od njegovih glavnih uzdanica. Kao da su i jedan i drugi rasli jedan sa drugim. Mali Uki više nije mali, a Miljan Manić je rođen da bude veliki trener! PROKUPLJE IMA SUPERLIGAŠA! Za najboljeg aktera meča proglašen je Miloš Jovanović pivotmen iz Prokuplja.

Utakmica je okupila rukometni krem iz cele Srbije. Prokupčani su već duže vreme pod lupom selektora reprezentacije i raznih menadžera i skauta, a ovom prilikom su mogli kompletan tim da presele u najjaču evropsku ligu. San i bajka imaju svog pisca Manića i džokera princa Uroša koji je put do trona i kraljevske krune krčio svojom ubojitom i u isto vreme gumenom levicom. A za Ukija se čulo do Barselone iz kluba su mu preneli pobedničku energiju pred utakmicu veka.

Katalonci su imali svog specijalnog izveštača koji je braći Cenić, Aleksandru i Ognjenu uživo prenosio čitav tok rukometnog spektakla.Za Ukija je to bila najveća motivacija, ugledao se na Ognjena Cenića koji je nedavno u svojoj prvoj sezoni osvojio Kup Kralja. Nakon sudijskog zvižduka i Barsin dvojac je bio u velikoj euforiji zbog Ukija i navigacije da objasni gde je to Prokuplje koje osvaja zlatne pehare.

