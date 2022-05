ŠTEFANEK I MARINKOVIĆ UGOSTILI ZANIMLJIVE SPORTISTE: Srbiji osam medalja na Evropskom prvenstvu u obaranju ruke!

Aleksandar Stanković iz Surdulice je osvojio prvo mesto (desna ruka, juniori do 85 kg) i treće mesto (leva ruka, juniori do 85 kg), Jovana Arnautović iz Šapca je bila druga (desna ruka, juniori 70 kg), a Veljko Petrović iz Surdulice je zauzeo treće mesto (desna ruka, juniori do 80 kg). Radiša Milojković iz Petrovca na Mlavi je bio najbolji u kategoriji “desna ruka, grand master 100 kg” i treći u kategoriji “leva ruka, grand master 100 kg”, Jelena Uzelac iz Novog Sada je osvojila srebro (leva ruka, masteri do 70 kg), a Ivan Veselić iz Valjeva zauzeo je drugo mesto (leva ruka, seniori do 110 kg).

foto: SSS

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković na prijemu su čestitali svim takmičarima:

“Pokazali ste kako se bori za svoj san, kako se promoviše vaš sport i dostojno predstavili Srbiju na velikom međunarodnom takmičenju. Drago mi je da sa Srpskim savezom za obaranje ruke imamo dobru višegodišnju saradnju. Nadam se da će uskoro biti prepoznati i kao grana sporta, a da će nastaviti da ređaju dobre uspehe”, istakao je Štefanek.

foto: SSS

“Organizacija Državnih prvenstava na visokom nivou, međunarodni rezultati kao i trud da se ovaj sport promoviše ukazuju na dobro funkcionisanje Srpskog saveza za obaranje ruke. Pridružujem se čestitkama i želim svim takmičarima još mnogo uspeha. Takođe, nadam se da ćemo nastaviti uspešnu saradnju, koja se pre svega ogleda u organizaciji takmičenja u obaranju ruke tokom čitave sezone Seoskih igara Sportskog saveza Srbije u svim opštinama koje su se priključile projektu”, nadovezao se Marinković.

Prijemu su prisustvovali osvajači medalja Jovana Arnautović, Jelena Uzelac, Radiša Milojković i predsednik Srpskog saveza za obaranje ruke Nenad Smiljković koji je istakao:

foto: SSS

“Srpski sportski savez za obaranje ruke postoji od 2009. godine, a u poslednje tri godine odlično radi na promociji ovog sporta u Srbiji. Organizujemo više takmičenja po celoj Srbiji i sve više mladih pocinje da se bavi ovim sportom. Hvala Sportskom savezu Srbije, predsedniku Štefaneku i generalnom sekretaru Marinkoviću na podršci i pomoći”, rekao je Smiljković.

Reprezentaciju Srbije u narednom periodu očekuje Svetski kup u Zagrebu početkom jula, početkom avgusta Evropski kup u Slovačkoj i u oktobru Svetsko prvenstvo u Turskoj.

Kurir sport / Foto SSS