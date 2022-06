ŽIVKO GOCIĆ NOVI TRENER VK NOVI BEOGRAD: Moja trenerska ambicija je najviša

Svojevremeno legendarni kapiten srpskog nacionalnog tima prethodnih godina imao je dosta uspeha sa Solnokom, s obzirom da je osvojio LEN Evrokup i titulu šampiona Mađarske.

Na konferenciji za medije koja je upriličena na bazenu „11. april“ Gocić se zahvalio rukovodstvu Novog Beograda na ukazanom poverenju i potom dodao:

„Potrudiću se, kao što sam to do sada uvek radio u karijer kao igrač i trener, da svo svoje znanje i energiju usmerim ka tome da Novi Beograd kao klub bude još bolji. Koliko ćemo u tome uspeti videćemo kada se završi sezona, ali svi zajedno ćemo dati sve od sebe da igramo dobro i da sve ambicije, a one su najveće moguće, pokušamo da ostvarimo“, istakao je Gocić.

foto: Miodrag Todorović/VK Novi Beograd

Kao glavni razlog zašto je odlučio da preuzme funkciju šefa stručnog štaba Novog Beograda, Gocić je naveo najviše ambicije koje je Novobeograđani imaju u narednoj sezoni:

„Klub koji ima ogomne ambicije i ekipa koja u svakom meču ide na pobedu, to je ono što nas stavlja u istu ravan. Jer, i moja trenerska ambicija je najviša. Potrudićemo se da to sve ukomponujemo na pravi način. Iluzorno je bilo šta obećavati u ovom trenutku, ali radićemo punom parom da to izgleda kako treba. Smatram da je ovo korak napred u mojoj karijeri“, rekao je Gocić i potom naglasio da još nije doneta odluka o sastavu stručnog štaba koji će biti uskoro formiran.

Osvajač čak 26 medalja na velikim takmičenjima sa reprezentacijom Srbije, od čega 21 zlatne, dotakao se i učešća našeg nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu u Mađarskoj koje je u toku:

„Pre svega bih poželeo sreću reprezentaciji i selektoru Dejanu Saviću. Dobro je krenulo, samo neka tako nastave. Nadam se da će to sve da bude kako treba do samog kraja“, konstatovao je Gocić, a onda se dotakao teme surovog rasporeda takmičenja kojim su izloženi vaterpolisti i činjenice da će Novi Beograd, koji u svojim redovima ima pregršt reprezentativaca, imati velikih problema da se adekvatno pripremi za narednu sezonu.

„Zaista je mnogo teško. Igrači su preopterećeni i to je tema kojom se treneri bave već duže vreme. Igrači su završili Fajanl-ejt Lige šampiona koji je bio izuzetno naporan, imali su četiri dana odmora i otišli su da se pripremaju za Svetsko prvenstvo. Posle tog šampionata, imaće nedelju ili dve dana pauze i odmah Svetsku ligu, a pole toga i Evropsko prvenstvo u Splitu. Toliko opterećenje ni fizički ni mentalno nije normalno“.

Gocić smatra da bi rukovodstvo FINA i LEN trebalo da u izradu plana i programa takmičenja uključi i relevantne trenere:

„Ovo je nemoguće. Oni verovatno misle da su igrači roboti. Ali nisu, to su samo ljudi od krvi i mesa koji se umaraju fizički i mentalno. Kalendar takmičenja je prosto neverovatan, da neko u samo tri meseca spoji Fajnal-ejt Lige šampiona, Svetsku ligu i Svetsko i Evropsko prvenstvo. Ne znam da li to postoji u nekom drugom sportu. Biće teško, ali kako nama tako i drugim ekipama. Borićemo se s tim na sve moguće načine“, istakao je Gocić.

Slobodan Soro, koji je sa pozcije sportskog imenovan za generalnog direktora kluba, smatra da je Živko Gocić pravo rešenje za trenera Novog Beograda i to na duže staze:

„Veliko nam je zadovoljstvo što je postao deo naše priče. Zajedno ćemo se boriti i pokušaćemo da sa Novim Beogradom ostvarimo što je moguće bolje rezultate, a ono što je veoma važno je da će se Živko Gocić baviti i mlađim selekcijama kluba, koliko mu to obaveze budu dozvoljavale.“

foto: Miodrag Todorović/VK Novi Beograd

Soro je potvrdio da je Novi Beograd doveo četirki zvučna pojačanja, a to su Alvaro Granados, Dimitrios Kumpakis, Radoslav Filipović i Savo Ćetković:

„Čekali smo da prvo definišemo pitanje trenera da bismo odredili status igrača koji su već u našem sastavu. Ono što je za sada jedino poznato je da je Petru Tomiću istekao ugovor i on je slobodan igrač“.

Soro se takođe zahvalio sponzorima na značajnoj podršci, ali i predsedniku kluba Nikoli Malbaši:

„On je u velikoj meri pomogao funkcionisanje kluba u tom finansijskom delu što je u suštini i najzahtevnije i najkomplikovanije. Treba istaći da ćemo ponovo biti domaćina Fajnal-ejta Lige šampiona sledeće sezone. Imaćemo više vremena za organizaciju i nadam se da neće biti promena u kalendaru i da ćemo se još bolje spemiti, iako je po svim ocenama organizacija ovog završnog turnira bila na najvišem nivou“, zaključio je Soro.