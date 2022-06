SRPSKIM VATERPOLISTIMA TEŠKO PAO PORAZ OD HRVATSKE: Nismo bili svoji, greške u odbrani nas skupo koštale!

Srpski vaterpolista Đorđe Lazić rekao je danas da je svima teško pao poraz od Hrvatske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Budimpešti, ali da veruje da će ekipa moći da pobedi u preostalim utakmicama u razigravanju od petog do osmog mesta.

"Ponovio se scenario iz Gvandžua. Jako težak poraz u četvrtfinalu i tamo i sada. Da probamo da se podignemo, da pobedimo naredne utakmice, to je zadatak. Bila je ovo lepa šansa da prodjemo u četiri najbolje selekcije. Nismo to iskoristili. Hrvatska je zasluženo pobedila", rekao je Lazić, preneo je Vaterpolo savez.

Vaterpolisti Srbije izgubili su u sredu od Hrvatske sa 12:14, u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Budimpešti.

"Nismo bili svoji, ušli smo u njihov ritam igre. Nismo uspeli da se nametnemo. Mnogo stvari moramo da popravimo, pre svega u odbrani. Primiti 14 golova je mnogo. Igrač više je bio užasan. Crna Gora je pokazala da može da igra sa svima. Imali su šut za izjednačenje. Jako disciplinovana ekipa sa odličnom odbranom. Mlad sastav je to, cenimo ih i verujem ipak da možemo da pobedimo", naveo je Lazić.

"Moguće da je kod nas bio mentalni problem, mada su obe ekipe bile podmladjene. Bez Burića su imali dodatni motiv u toj mentalnoj pripremi. Bili smo motivisani ali eto... Ne znam šta se desilo. Gledali smo utakmicu, tako je delovalo za vas da smo bez žara, ali u bazenu se to nije osetilo", dodao je on.

Poraz je teško pao i njegovom saigrači Radomiru Drašoviću.

"Teže je dan posle nego posle poraza. Gledao sam tri puta, emotivni šokovi. Ne znam zašto smo bili bezidejni, bez organizovanosti. Još smo vrući. Igrač više ne funkcioniše na celom prvenstvu. Sve se to svelo na igrača više-manje. Oni su se snašli, to je prelomilo utakmicu. Pričali smo o psihološkoj pripremi. Nismo u startu bili energični, agresivni, u napadu je to izostalo", rekao je on.

"Kao da smo uplašeni od pobede, ali ne bih voleo da takav bude konačan zaključak. Verujuem da je to bio loš momenat za ovu ekipu. Bili su skupljeni posle kazne Buriću. Pokazali su kao da imaju veću želju od nas ali to sigurno nije tako", dodao je.

Srbija će razigravati za plasman od petog do osmog mesta, a u petak od 14.30 igraće protiv Crne Gore.

"Crna Gora je imala odličnu igru sa Španijom, favoritom za zlato. Mogu da pomrse konce. Imaju pravu školu. Posle našeg poraza moramo da nadjemo snage da stanemo na noge, da idemo do kraja na visokom nivou", rekao je Drašović.

Reprezentativac Srbije Marko Radulović rekao je da je ekipa loše odigrala protiv Hrvatske i da se nije držala dogovora.

"Iskakali smo previše od zacrtanih stvari. Puno je bilo oscilacija i nismo mogli da pobedimo. Nismo bili uplašeni od pobede, ali smo očekivali da će uvek neko drugi da reši. Odbrana nas je koštala uspeha. Ipak smo nova ekipa, nismo uhodani i verujem da će biti bolje. Crna Gora ne sme da se potceni, ali nedostatka motiva ne sme da bude. Oni mogu više od prikazanog protiv Španije. Da li možemo da se oporavimo? Naravno da možemo", naveo je on.

Pomoćni trener Vladimir Marković rekao je da je ekipa loše odigrala odbranu, ali da su porazi sastavni deo igre.

"Svi su imali veliki motiv bez obzira kako je izgledalo. Ali te greške u odbrani su nas koštale. Protiv Crne Gore moramo da igramo kao da se ništa nije dogodilo. Oni su ekipa koja se podigla u poslednja dva tri meseca i moramo da damo maksimum", naveo je on.

Kurir sport/Beta