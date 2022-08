BUDUĆNOST SRPSKOG RUKOMETA Kadetska reprezentacija učestvuje na Evropskom prvenstvu u Crnoj Gori

Kadetska reprezentacija Srbije krenula je put Crne Gore, gde se od 4. do 14. avgusta 2022. godine održava Evropsko prvenstvo za rukometaše uzrasta do 18 godina.

Najboljih šesnaest selekcija Evrope će se u Podgorici nadmetati za naslov prvaka Starog kontinenta. Ekipe su podeljene u četiri grupe preliminarne faze takmičenja, koja se igra od 4. do 7. avgusta. Grupu A čine Nemačka, Island, Mađarska i Poljska, u grupi B se nalaze Hrvatska, Portugal, Italija i Crna Gora, u grupi C snage će odmeravati Slovenija, Danska, Norveška i Srbija, dok su u D grupi Španija, Švedska, Francuska i Farska Ostrva. Dve najbolje plasirane ekipe iz četiri grupe preliminarne faze, takmičenje nastavljaju u glavnoj rundi šampionata i ti mečevi su na programu 9. i 10. avgusta. Polufinalni mečevi se igraju 12. avgusta, dok je borba za medalje zakazana za 14. avgust 2022. godine.

Nakon priprema u Požegi i Vrbasu i kontrolnih mečeva sa selekcijama Austrije i Mađarske, naši kadeti su spremni za prave izazove koje im nosi Evropsko prvenstvo. Selektor Srbije, Aleksandar Brković uoči polaska za Crnu Goru sumirao je pripremni period naše selekcije pred kontinentalni šampionat

- U toku priprema smo ostvarili između osamdeset i devedeset procenata zamišljenog i predviđenog za ovaj period. Razlika u tih deset, dvadeset procenata je u tome što su neki igrači malo kuburili sa povredama tokom pripremnog perioda, pa nismo sve vreme bili kompletni i pojedini igrači su imali manji broj treninga. Ali što se samog plana i programa tiče, sve je urađeno kako je predviđeno. Prvi deo priprema u Požegi je bio dosta intenzivan i naporan i mnogi od ovih momaka su se prvi put susreli sa takvim načinom, obimom i intenzitetom rada. Ipak većina njih pripada igračima mlađih kategorija i igračima koji nisu nosioci igre u svojim klubovima, kako u seniorskim, najvišim ligama, tako i u nižim. Svakako je to bio izazov za sve njih, rad i taj sistem koji smo sproveli, ali možemo da budemo zadovoljni generalno, jer nakon toga je u Vrbasu, a zatim i u Mađarskoj došlo na videlo ono što smo želeli da ostvarimo, a to je da trčanje i borbenost svih šezdeset minuta može da bude pokrivena sa onim što smo uradili u Požegi.

Ne očekuje vas ni mako lak zadatak u Podgorici. Igrate u grupi C u kojoj su vam rivali Danska, Slovenija i Norveška.

- Grupa je paklena i verovatno najjača na čitavom prvenstvu, ali nismo mogli da očekujemo da će biti lakše kada smo kretali iz četvrtog šešira. Nema jadikovanja, idemo utakmicu po utakmicu, imamo svoj plan, prvo Danci, pa Slovenci i na kraju Norvežani. Meni je samo važno da mi budemo pravi i da momci ostvaruju na terenu ono što smo radili, vežbali, ono o čemu pričamo, ono što pripremamo, tako da ukoliko sve to bude kako treba ne sumnjam u naš dobar rezultat. A to je prolaz iz grupe, jedne teške grupe nakon čega sledi ponovo teško ukrštanje, ali o tome ćemo razmišljati nakon preliminarne faze. Prve dve utakmice su zahtevne, igramo dan za danom. Danci su favoriti u grupi, o danskom rukometu ne treba trošiti reči, kako muškom tako i u ženskom, što u seniorskim, što u mlađim kategorijama. To su reprezentacije sa vrhunskim rezultatima. Iako su oni prvi favoriti u grupi, smatram da smo svi tu negde - i mi i Slovenci i Danci i Norvežani. Mi smo igrali sa Špancima i Francuzima, Norvežani su igrali sa Špancima, Danci su igrali sa Francuzima i Mađarima, Austrijanci su igrali sa Slovencima, Crnogorci su igrali sa Slovencima, tako da smo mogli da zaključimo da smo svi tu negde. U situaciji gde je predstojeće Evropsko prvenstvo prvo takmičenje za ovu generaciju, gde neki igrači imaju iskustva, neki nemaju, biće zanimljivo videti kako će se koja ekipa snaći, kako će se koji igrači snaći i kako će to izgledati na kraju. Smatram da ako mi uradimo sve što je do nas, sa kvalitetom i načinom na koji smo se pripremali, možemo da ostvarimo dobar rezultat, a to je kao što sam napomenuo, za početak da prođemo grupu, zaključio je selektor Brković.

Kapiten ekipe, Vukašin Antonijević osvrnuo se na pripremni period i izneo očekivanja od predstojećeg takmičenja:

- Već dugo smo zajedno, radili smo naporno i zadovoljan sam urađenim do sada. Imali smo uspona i padova, ali sve je to normalno za pripremni period i kontrolne utakmice. Motivisani ulazimo u Evropsko prvenstvo. Momci su spremni, što je najbitnije, znam da će svako dati svoj maksimum da ostvarimo naš cilj. U ovom sastavu nemamo veće povrede. Dva igrača nam fale, Filip Milovanović i Aleksandar Antić, sigurno je da smo time oslabljeni, jer oni su nam bitni igrači, ali borićemo se svim snagama i bez njih, a sigurni smo da će oni biti uz nas i da će nam davati podršku. Idemo kao jedan tim i uvek su nam ciljevi najviši. Grupa nam je zahtevna, sigurno da će biti teško, ali spremali smo se celo leto za ovo. Idemo na to da prođemo grupu pa ćemo polako, utakmica po utakmicu. Igramo sa Danskom, Slovenijom i Norveškom, sigurno da je da neće biti lako, ali to je Evropsko prvenstvo i svako svakog može da pobedi. To je jedan drugačiji tip turnira, poseban, svako će dati svoj maksimum i svašta može da se dogodi, istakao je Antonijević.

Na Evropsko prvenstvo su otputovali sledeći igrači: Leo Feješ, Radan Kovačević, Vojin Čabrilo, Luka Lazić, Nikola Zorić, Marko Vujović, Vukašin Antonijević, Simo Šijan, Igor Milovanović, Nikola Bekić, Brana Mirković, Đorđe Draško, Milija Papović, Luka Šević, Uroš Mitrović, Marko Draško. Stručni štab kadetske reprezentacije čine selektor Aleksandar Brković, pomoćni trener Uroš Elezović, trener golmana Mihailo Radosavljević, fizioterapeut Petar Krneta, tim menadžer je Zoran Tijanić, dok je šef delegacije Željko Radojević.

Evropsko prvenstvo za kadete na programu je od 4. do 14. avgusta u Crnoj Gori. Srbija će igrati u grupi C sa selekcijama Danske, Slovenije i Norveške. Naši kadeti će prvu utakmicu igrati protiv Danske u četvrtak, 4. avgusta u 20:00, dan kasnije od 18:00 časova sledi susret sa Slovenijom, dok će u poslednjem meču preliminarne faze Srbija odmeriti snage sa Norveškom u nedelju, 7. avgusta od 20:00 časova. Sve utakmice se mogu pratiti uživo na EHF TV - www.ehftv.com.

EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE

GRUPA C - SLOVENIJA, DANSKA, NORVEŠKA, SRBIJA

1. KOLO (4. AVGUST 2022) 18:00 SLOVENIJA - NORVEŠKA 20:00 DANSKA - SRBIJA

2. KOLO (5. AVGUST 2022) 18:00 SRBIJA – SLOVENIJA 20:00 NORVEŠKA - DANSKA

3. KOLO (7. AVGUST 2022) 18:00 SLOVENIJA - DANSKA 20:00 NORVEŠKA - SRBIJA

