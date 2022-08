SPORTSKI PSIHOLOG ŠOKIRAO! U PLIVAČKOM TIMU SERIJSKI SILOVALI DEVOJČICE: Imale 11 godina, ostajale trudne SAVEZ IH NIJE ZAŠTITIO

Gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije, sportski psiholog Petrašin Matijević izneo je šok tvrdnje da su se u jednom olimpijskom plivačkom timu serijski silovale devojčice.

Kako je Matijević ispričao, zlostavljane devojčice imale su 11 godina, a neke od njih su i ostajale trudne.

foto: Kurir televizija

Da stvar bude još gora, devojčice su se obraćale Savezu koji je odbio da im pomogne.

- Pozicija moći svakako jeste nešto što olakšava to njihovo predatorstvo. Ono što je važno, ovo je oduvek prisutno i sveprisutno. Malo ako se progugla, u olimpijskom plivačkom timu su njih trojica serijski silovali plivačice. To počne od 11 godina, one su i zatrudnjivale. Obraćale su se svom savezu koji nije hteo da ih zaštiti. Sada je došlo vreme kada se malo više priča javno o tome i kada su institucije spremnije da reaguju i da oduzmu moć tim predatorima i da ih privedu pravdi. Imali smo i u atletici ovakav slučaj. Imali smo veliko istraživanje koji je pokrenuo lavinu gde se ispostavilo da je ogroman procenat gimnastičara u Engleskoj bio zlostavljan. U glumi se te stvari isto događaju, na univerzitetima - ispričao je gostujući u Jutarnjem programu Matijević.

Gost Jutarnjeg programa bio je i advokat Radiša Roskić koji se osvrnuo na slučaj fudbalera Mančester sitija Benžamena Mendija koji je optužen za silovanje i seksualni napad.

- Mogućnost dokazivanja i kvalitet u svakom slučaju zavisi od konkretnog predmeta. Ovde je očigledno da se radi o nekolicini ženskih ličnosti koje su podnele prijavu za silovanje, tačnije 13. Nema nikakve sumnje da je Mendi koristio svoju poziciju popularnog i dobro plaćenog fudbalera. Sva su navodno učinjena dela počinjena u njegovoj vili. Vila košta izmešu 5-7 miliona i potpuno je izdvojena. Tim ženskim licima nije bilo moguće da se udalje sa lica mesta. Morale su da se obrate za pomoć osoblju zaposlenom u toj vili. Imajući u vidu broj prijava, moguće je pretpostaviti objektivno da tu sa nekim dokazivanjem neće biti problema - kaže Roskić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

