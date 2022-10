MOĆNE REČI TONIJA PARKERA U PARIZU: OVO NIJE SPORT SAMO ZA MILIJARDERE! U svetu konja ima mesta za sve, promoter i Grizman

Posle dve godine pauze zbog pandemije virusa korona, u Parizu je održan 54. kongres Svetske federacije galopa (IFHA). Predsednik IFHA, dugogodišnji izvršni šef moćnog Džokej kluba Hong Konga, Nemac Vinfried Engelbreht-Bresges, istakao je ključne izazove i prilike s kojima se industrija konjskih trka suočava, uključujući pitanja integriteta i privlačenja gledalaca.

foto: IFHA

Sa prostora bivše Jugoslavije bili su samo predstavnici Srbije: predsednik Srpskog galopskog saveza Andrija Jovićević i Nataša Pavlović, zastupnik Udruženja za galopski sport Srbije.

“Integritet je temelj našeg sporta i mora uticati na svaku odluku koju donesemo. Pandemija je suštinski promenila način na koji gledaoci i igrači uživaju i sudeluju u konjskim trkama. Dobro digitalno korisničko iskustvo je ključno, a opšti trend digitalne evolucije dodatno naglašava da se svi igrači u industriji moraju brzo prilagoditi novim tehnologijama i ponašanjima.”, rekao je Vinfrid Engelbreht-Bresges.

U Americi je osnovana Agencija za integritet i bezbednost konjskih trka (HISA), sa ciljem širenja privlačnosti trka konja na globalnom nivou, rešavanja klimatskih promena kroz sport i učenja stečenih pandemijom virusa korona.. Tim povodom, prvi čovek svetskog galopa Engelbreht-Bresges je izjavio:

“Uvođenje HISA predstavlja monumentalni pomak u regulatornom pristupu trkama u SAD. Jasno je da IFHA pozdravlja ovaj pristup, budući da nastoji da sledi svoj ključni cilj međunarodnog usklađivanja pravila trka“.

Predsednik američkog Džokej kluba Stjuart Dženi Treći, u Parizu je poručio:

“Koristićemo naše ljudske i finansijske resurse za zaštitu integriteta i razvoj sporta“.

foto: Profimedia

Poznati francuski fudbaler i vlasnik trkačkih konja Antoan Grizman, ubuduće će biti promoter kladionice PMU, kako bi se privukao što veći broj igrača, dok je učesnicima kongresa interesantnu poruku poslao i nekadašnjaNBA zvezda i bivši francuski košarkaš Toni Parker, koji se, između ostalog, zalaže i za vlasničke sindikate sa većim brojem ljudi.

“Svi imaju viziju da je ovo sport za milijardere. Misle da normalni ljudi ne mogu da u uđu u taj svet. A, u stvari je totalna suprotnost. Kako možemo da promenimo tu sliku? Koristeći društvene medije pokušajmo da radimo drugačije stvari. Moji prijatelji, budući da sam na društvenim mrežama, pitaju me: ‘Dobro, kako si došao u ovaj svet?’ Ako ste zabrinuti zbog toga ili mislite da je to previše novca, samo počnite s 5%. Idi polako i naučićeš svet konja. Moramo učiniti puno više ako želimo veću publiku. Morate otići do njih i promovisati to“, naglasio je Parker.

Na Dalekom istoku se obrću milijirade dolara na klađenju na konjske trke, a prvi čovek Japanske trkačke asocijacije (JRA) Masajuki Goto, osvrnuo se i na poteškoće zbog virusa korona.

"Najvažnija stvar koju je JRA iskusio tokom pandemije jeste da se lanac ne sme prekinuti. Ako nedostaje bilo koji ciklus: od uzgoja, treniranja i održavanja trka, klađenja, točak staje“, upozorio je Goto.

Predsednik SGS Jovićević je za Kurir izjavio da je Srbija prihvaćena sa punim uvažavanjem u Parizu od čelnika svetskog galopa, što je je posebno bilo vidljivo na svečanoj večeri, na kojoj je svojevrsni domaćin bio baron Edvard de Rotšild, dugogodišnji predsednik Francuskog galopa

„Otvorili smo nove kanale saradnje sa Francuzima, poseabno sa PMU kladionicom“, rekao je Andrija Jovićević, kome je i za narednu godinu produžena licenca vlasnika galopera u Francuskoj.

foto: IFHA

Nataša Pavlović se srela sa još uvek aktivnim Rolanom Divolcom, koji je pre dve decenije dao međunarodno priznanje srpskom „stud buku“. Inače, Nataša Pavlović je zvanični čuvar poreklopisnih knjiga za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

U Parizu je odata počast engleskoj kraljici Elizabeti Drugoj, koja bila strastveni ljubitelj konjičkog sporta, vlasnik trkačkih konja i decenijama glavni pokrovitelj konjskih trka u Velikoj Britaniji.

Sumijon više nije prvi džokej kod Age Kana Deset puta šampion-džokej u Francuskoj, Belgijanac Kristof Sumijon (41), više nije prvi džokej u trkačkoj štali Age Kana. Posle strahovitog medijskog pritiska, pre svega iz Velike Britanije, nakon što je na hipodromu Sen-Klu u Parizu, laktom izbacio iz sedla kao iz katapulta mladog kolegu iz Irske Rozu Rajana sa njegovog konja, Sumijon je oštro kažnjen sa dvomesečnom zabranom jahanja, koja teče od 14. oktobra. Međutim, Sumijon će ipak i dalje moći da nosi dres trkačke štale Age Kana, ali više ne kao njegov prvi džokej, što znači da neće moći da jaši najbolje konje, kao što je imao privilegiju do sada.

Šeik Muhamed već potrošio više od 10 miliona evra! Vladar Dubaija šeik Muhamed nije imao konja nedavno u Parizu na najprestižnijoj galopskoj trci na svetu „Trijumfalnoj kapiji“, ali je zato prvog dana na čuvenoj aukciji „Tatersalsa“ u Njumarketu u Engleskoj, za kupovinu osam jarlinga (jednogodišnjaka) platio čak 6.025.000 gvineja, što je više od sedam miliona evra! Drugog dana aukcije šeik Muhamed je jednog jarlinga (lot 223), platio neverovatnih 2,8 miliona gvineja (više od 3,3 miliona evra), što je najskuplje prodat jednogodišnji konj ove godine u svetu! Vlasnici iz Srbije u velikom broju stižu u Njumarket tek krajem oktobra, na aukciju konja u treningu, kada ostaju ona grla koja nisu prodata i koja su najjeftinija.

Kurir sport/ L. Delić