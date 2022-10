MEDVED IH JE GRIZAO I MRVIO IM KOSTI: Divlja zver nije htela da se povuče! Mladi rvači su bili unakaženi i jedva su ostali živi!

Život piše drame. E, upravo tako mogao bi da se opiše susret dvojice mladih američkih rvača sa grizlijem, u divljim šumama Vajominga.

foto: Printskrin/Jutjub

Studenti koledža Juta Kendel Kamings i Brejdi Lauri krenuli su u potragu za jelenskim rogovima i na kampovanje u Nacionalnu šumu Šošona, u saveznoj državi Vajoming. Sa još dvojicom prijatelja uživali su u prirodi, lepom vremenu i krajoliku.

Međutim, pravu idilu prekinuo je iznenadni napad grizlija, opasne divlje zveri koja obitava u divljim šumama. Medved je prvo napao Laurija, kojem je odmah slomio ruku, da bi se potom okomio na Kamingsa koji je potrčao da pomogne drugu.

- Nisam hteo da izgubim prijatelja. Na njemu je bio veliki medved i mogao sam da pobegnem i tako najverovatnije ostanem bez prijatelja. Ipak, odlučio sam da ga spasem – rekao je Kamings.

I onda nastaje pravi pakao. Zver se okomila na Kamingsa i počela da ga ujeda po glavi.

- Mogao sam da čujem kako njegovi zubi udaraju o moju lobanju,osetio sam i kako mi je ujedao kosti, one bi nekako škripale. Pozvao sam Laurija da se uverim da je dobro i mislim da me je medved čuo. Nekako je kružio i ponovo me uhvatio - rekao je Kamings za TV stanicu NBC.

foto: Printskrin/Jutjub

Momci su nekako uspeli da uplaše grizlija koji se nekoliko puta vraćao i napadao, ali se na kraju povukao. Onda je krenula drama. Izgubili su mnogo krvi, a njihovi drugovi koji su se razbežali uspeli su da se vrate i naprave improvizovana nosila kako bih odneli do mesta gde je bila pomoć. Posle toga su helikopterom odvezeni u obližnju bolnicu.

Obojica su operisani po hitnom postupku. Lauriju su stavili šest šrafova u ruku, kako bi uspeli da je spoje. Kamings je prošao gore, nakon napada morao je da dobije 60 kopči u glavu i plastičnu operaciju zbog posekotina na licu.

Kurir sport/NBC