NAŠ JE JEZIK SRPSKI, A PISMO ĆIRILICA: Velika akcija SD Crvena zvezda! Za Zvezdu diši, za Zvezdu navijaj!

Odlukom Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda pokrenut je projekta „Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem, za Zvezdu navijam, za Zvezdu dišem“.

Prezentacija projekta održana je danas u Medija centru FK Crvena zvezda, na stadionu „Rajko Mitić“, i prva poruka upućena je najmlađim sportistima, članovima omladinskih škola svih klubova sportskog društva. Impresivan broj gostiju, eminentna imena i što je najvažnije ogroman broj dečaka i devojčica koji su imali šta da čuju.

Budućim asovima Crvene zvezde i srpskog sporta obratili su se pesnik Ljubivoje Ršumović, legendarni fudbaler Dušan Savić, predsednik Skupštine Stojan Vujko, predsednik Upravnog odbora Zvezdan Terzić i generalni sekretar SD Crvena zvezda Zoran Avramović, u prisustvu članova Upravnog odbora SD Crvena zvezda.

Ovaj projekat ima za cilj kampanju društvene odgovornosti i bez velikih pretenzija, da dodatno učvrsti jedinstvo i zajedništvo svih klubova, poštovalaca i navijača, sa onim što mi jesmo: Naš je jezik srpski, a pismo ćirilica.

Mladi sportisti imali su priliku da se upoznaju sa ovim projektom i da pošalju poruku svojoj Crvenoj zvezdi i sebi, naravno napisanu na ćirilici. Poseban žiri, naknadno će odabrati najbolje poruke i stihove, a mladi zvezdaši će biti nagrađeni specijalnim poklonima.

Na početku prezentacije projekta prisutne je pozdravio Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda.

– Danas smo se okupili ovde u Medija centru Fudbalskog kluba Crvena zvezda da počnemo jednu lepu priču koja nikad nije ni prestajala. Crvena zvezda je klub iz Srbije. Divan klub u kome je „lepo lice ćirilice“ ono što nas predstavlja i što će nas predstavljati u budućnosti. Kako ćemo i šta ćemo raditi vezano za ćirilicu to je veliki put pred svima nama. Ćirilica je jedna od važnih stvari u našim životima – istakao je Avramović.

Predsednik Skupštine SD Crvena zvezda Stojan Vujko istakao je važnost da ćirilično pismo održimo u Srbiji.

– Želim da kažem da nam je velika čast da danas sa nama imamo nasmejana lice i siguran sam da Zvezda ima budućnost. Kao što je Zoran Avramović i rekao, pred nama je veliki zadatak da ćirilicu održimo u Srbiji, jer kao što vidite i mnogi dnevni i mesečni listovi pišu latinicom. A biti Srbin se prepoznaje i po našem pismu, po našoj crkvi i po našoj Crvenoj zvezdi. Želeo bih da završim motom ovog projekta „Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem, za Zvezdu navijam, za Zvezdu dišem“ – rekao je Vujko.

Predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda Zvezdan Terzić je istakao da su ćirilica i Crvena zvezda simbol srpstva i Srbije.

– Draga deco, dragi zvezdaši, uvaženi gosti, zadovoljstvo mi je da vas vidim u ovolikom broju i da vas pozdravim u ime Upravnog odbora SD Crvena zvezda. Naša tema je neraskidiva simbioza ćirilice i Crvene zvezde. To je simbol Srbije, simbol srpstva i treba da budete ponosni što imate ovakvo pismo i što imate ovakav klub. Velika je privilegija i ova ljubav koju imate prema Crvenoj zvezdi koju morate da širite svuda, na ulici, u školi, u prodavnici, među drugovima i sutra da vaši nastavnici takođe vole Crvenu zvezdu, kao što je volite vi danas. Volite Crvenu zvezdu, volite ćirilicu i volite Srbiju – poručio je Terzić.

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dušan Savić rekao je da je slogan „Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem, za Zvezdu navijam, za Zvezdu dišem“ nešto u čemu može da se prepozna svaki zvezdaš.

– Ako postoji neko bolji ko će da vam o svemu ovome najbolje pričati, napisati stihove , da razmišlja ćirilicom, da piše ćirilicom, da voli Zvezdu, onda je to naš pesnik Ljubivoje Ršumović, koji je napravio najlepšu himnu Crvene zvezde i to u vreme kada sam igrao. Mislim da smo te godine osvojili titulu. Ovaj slogan ovde „Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem, za Zvezdu navijam, za Zvezdu dišem“ je nešto najlepše. Ja sam prepoznao sebe u svemu tome i iako nisam razmišljao na ovaj način da to i napišem. Mislim da za svakog od nas ovde prisutnih, kao i još nekoliko miliona Srba na svetu isto važi. Imao sam tu privilegiju da budem zvezdaš i da celo detinjstvo odrastem na Ubu, pored najvećeg fudbalera tadašnje Jugoslavije i najbolje levo krilo sveta Dragana Džajića. Negujte ćirilicu, to je naše pismo, to je srpsko, to je zvezdaško i vežbajte pisanje olovkom – istakao je Dule Savić.

Zvezdaši su potom imali jedan čas, a predavač je bio naš istaknuti dečiji pesnik Ljubivoje Ršumović koji je pozvao sve da zajedno otpevaju Zvezdinu himnu.

– Zamolio bih vas da sada ustanemo svi i da otpevamo Zvezdinu himnu – poručio je Ršumović na početku obraćanja, nakon čega su deca ushićeno prihvatila i svi u glas zapevali stihove „Mladići borovi, devojke jele, bore se pošteno za crveno-bele…“.

Autor teksta Zvezdine himne je potom pričao o svojim susretimasa Crvenom zvezdom i ljubavi prema njoj, a potom je zadao zadatak članovima omladinskih škola svih klubova SD Crvena zvezda.

– Hteo bih da napišete jedno pismo, pismo sebi kada budete imali 30 gdina, to je pismo u budućnosti kako vidite sebe. Ja sam ovaj naš današnji susret shvatio kao jedan čas na kome ja treba da vas podržim, da vas posavetujem i da vam kažem da to što vi sad pišete na tom papiru i to što ćete napisati, da je to nešto jedinstveno na celom svetu. To što vi možete da napišete niko neće napisati.

Deca su potom pročitala neke svoje poruke i svoje snove koja su naišla na gormoglasni aplauz u prepunoj sali Madija centra.

– Sva vaša obećanja vas obavezuju da se tako i ponašate, da tako trenirate, igrate i budete dobri zvezdaši – zaključio je Ljubivoje Ršumović.

