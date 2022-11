DEJAN SAVIĆ PRVI PUT PROTIV ŽIVKA GOCIĆA: Nije me poslušao u dve osnovne stvari, da se ugoji i da češće ide u kafane

Derbi meč četvrtog kola vaterpolo Superlige Srbije igra se u subotu na bazenu Sportskog centra “11. april” gde će Novi Beograd od 19 sati i 45 minuta dočekti Crvenu zvezdu.

Biće to prvi međuosobni trenerski duel nekadašnjeg učitelja i učenika – selektora Dejana Savića i kapitena Živka Gocića, reprezentativnog tandema koji je sa nacionalnim timom osvojio sve što se moglo osvojiti.

“Privatizovaću ovu situaciju da se pre svega Dekiju, u ime mojih prijatelja, porodice, ali i u svoje lično ime, zahvalim na 10 godina provedenih na mestu selektora reprezentacije Srbije i svim rezultatima koje je ostvario. Na onima do kojih smo zajedno došli, ali i onima do kojih je stigao i bez mene i moje pomoći. Deki hvala i mnogo sreće u nastavku rada”, rekao je u uvodnom izlaganju na konferenciji za medije strateg Novobeograđana Živko Gocić i potom istakao da Dejanu Saviću duguje zahvalnost jer bio jedan od najzaslužnijih što je i on krenuo u trenerske vode:

“Naravno da smo pričali pre te moje odluke da postanem trener, a razgovaramo i dan danas mnogo o vaterpolu i sportu uopšte i to veoma često. On me je verovatno najviše i pogurao ka toj odluci da budem trener. Imao sam još godinu dana ugovora da odradim kao igrač, ali odlučio sam da pređem na ovu tamnu stranu, kako bi on rekao. Mislim da sam napravio pravu stvar”, konstatovao Gocić.

Prethodnih nekoliko dana, vaterpolisti Novog Beograda zajedno su u Budimpešti trenirali sa mađarskim šampionom Ferencvarošem, pripremajući se za izazove koje im predstoje na domaćoj sceni, ali i u Ligi šampiona:

“Mislim da smo na najbolji mogući način iskoristili taj zajednički rad. Sve vreme nam je u glavi bio duel sa Crvenom zvezdom i mislim da ćemo spremni dočekati duel sa crveno-belima. Očekujem da igrači koji budu u sastavu daju svoj maksimum. Bez ikakve dileme bićemo koncetrisani i veoma motivisani. Mi jesmo favoriti, ali to ništa ne znači, to je samo slovo na papiru. Moramo da imamo maksimalno ozbiljan pristup od samog početka, da bismo to pretvorili u pobedu. Pozvao bih publiku da dođe i vidi dobar vaterpolo i da navija više za Novi Beograd, a manje za Crvenu zvezdu”, rekao je Gocić i naglasio da u sastavu zbog povrede najverovatnije neće biti Nikole Jakšića.

I strateg Crvene zvezde Dejan Savić na sebi svojstven način prokomentarisao je činjenicu da je značajno uticao na Gocićevu odluku da postane trener:

“Pričali jesmo, s tim što dve osnovne stvari on nije poslušao, a to je da treba da se ugoji i da malo češće ide u kafanu”, rekao je uz osmeh Savić i najavio veoma zanimljiv duel sa Novobeograđanima:

“Siguran sam da će peh protiv Radničkog iz Kragujevca samo dati veću motivaciju igračima Novog Beograda, a samim tim Zvezdi otežati posao. Moji igrači moraju da budu svesni protiv kojih veličina igraju. Dolazimo sa saznanjem da je Novi Beograd izraziti favorit i da pokušamo da napravimo što manje grešaka i da se što bolje spremimo za osminu finala Kupa Evrope što nam je prioritet u ovom periodu. Uveren sam da Novi Beograd ima izuzetno velike ambicije ove sezone, a posle te izgubljene utakmice protiv Radničkiog očekujem da će da se ponašaju kao ranjen i gladan lav, tako da možemo da budem i malo u strahu”, konstatovao je Savić.

Kao i Novi Beograd i Crvena zvezda ima značajnih kadrovskih problema pred ovaj meč:

“Zanimljivo je pitanje u kom ćemo sastavu igrati. Neću moći da sagledam činjenično stanje do dva sata pred utakmicu, jer imamo dosta bolesnih i povređenih igrača, u zagradi uvređenih. Verovatno tri, četiri standradna prvotimca neće moći da igraju. Odigrali smo dosta utakmica u proteklom periodu što je za staru i debelu ekipu Zvezdu izuzetno teško”, u šaljivom, prepoznatljivom tonu rekao je Savić.

Upitan da prokomentariše činjenicu da Srbija ove godine ima čak pet predstavnika na evrsoceni, dva u Ligi šampiona i tri u Kupu Evrope, Savić je rekao:

“I prošle godine je bila manje više identična situacija. Stanje u srpskom klupskom vaterpolu je dobro, bolje nego što je bilo, ali sve sfere života trpe zbog celokupne političke situacije u svetu i Evropi. Mislim da je to hendikep ove godine, jer je pitanje da li će i koliko biti novčane pomoći od strane države, što svakako većina klubova priželjkuje. Vaterpolo sigurno kao najtrofejniji sport zaslužuje tu pomoć, pogotovo naš klupski vaterpolo koji se vratio na staze stare slave. Novi Beograd je vicešampion Evrope, ima ambiciju da postane i prvak Starog kontinenta i zaslužuju pažnju ne samo gledalaca i medija i nego i organizacija sa vrha”, zaključio je Savić.

Kurir sport