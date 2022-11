LOZNIČANIN NAJBOLJI NA SVETU: Bodibilder Aleksandar Lekić doneo zlato i dva srebra u Loznicu

Sa Svetskog prvenstva u bodibildingu održanom Španiji Lozničanin Aleksandar Lekić vratio se sa jednim peharom i tri medalje. Jednom zlatnog i dve srebrnog sjaja potvrdivši ponovo da i na pragu šeste decenije ovaj pedetjednogodišnjak može bez problema da izađe ‘’na crtu’’ svojim mlađim kolegama i bude najbolji.

Na minulom Svetskom prvenstvu u bodibildingu on se jedini takmičio u tri kategorije, a i sa prethodnog se vratio trijumfalno jer je tada postao svetski prvak u gejm klasik kategoriji.

foto: T. Ilić

- Veoma sam zadovoljan nastupom u Španiji jer sam u sve tri kategorije stigao do medalje. U najprestižnijoj fizik klasik osvojio sam zlato, dok sam vicešampion postao u klasik bodibildingu i gejm klasiku, tu sam lani bio svetski prvak i to je kategorija koja će možda postati olimpijska. Nekih 90 odsto takmičara nadmeće se samo u jednoj kategoriji, po neko to čini u dve, a ja sam pokušao da ostvarim podvig i izađem u tri kategorije. Sada sam shvatio zašto se to retko čini jer sam video koliko je zahtevno. Dan kada sam osvojio dva srebra bio je vrlo naporan, išao sam na zlato oba puta, ali je konkurencija bila strahovita. Čim se završilo proglašenje pobednika odmah sam se pripemao za narednu kategoriju što je bilo iscrpljuuće. Ta dva takmičenja bila su u jednom danu, a posle tri sam nastupio u fizik klasiku za koji sam se i pripremao. Konkurencija je bila vrlo jaka, ali sam uspeo da mojoj Srbiji i Loznici donesem titulu prvaka sveta. Puno mi je srce što su dve titule prvaka sveta u mom gradu i što sam to uspeo da učinim za Loznicu koja je u mom srcu – kazao je Lekić poznat kao veliki patriota i još veći lokal patriota.

Lekić ističe da je u fizik klasiku bio i Jirži Paulenski iz Poljske, višestruki svetski i evropski šampion, apsolutni pobednik Arnold klasika, legenda svetskog bodiobildinga i jedno od najzvučnijih imena među više od hiljadu takmičara koliko ih je bilo na prvenstvu. Cilj mu je bio da njega pobedi što je i uspeo da uradi. On ističe i da je u konkurenciji 80 reprezentacija naša postigla lep uspeh i plasirala se na jedanaesto mesto što je naš do sada najbolji rezultat.

foto: T. Ilić

Kod nas niko nikada nije bio svetski prvak ni u jednoj kategoriji bodibildinga, pa ni ovim u kojima je od uzeo medalje, objašnjava Lekić koji kaže da su u njegovim godinama sportisti uglavnom u ‘’silaznoj putanji’ jer su zenit doživeli sredinom četvrte decenije života, ali i da je sve u glavi i da on nije prvi koji u svom sportu postiže vrhunske rezultate u poznim godinama. Posle velikog uspeha na Svetskom prvenstvu u bodibildingu i fitnesu, Lekiću je na medaljama čestitku uputio gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović u kojoj pored ostalog stoji:

– Vaš uspeh, dragi Aleksandre, velika je radost za Loznicu i širu sportsku javnost Srbije. Za dve godine uzastopno osvojili ste na svetskom prvenstvu, dva zlata i dva srebra. Čestitam Vama i Vašem timu predvođenom Lepomirom Bakićem - poručio je svetskom šampionu gradonačelnik.

foto: T. Ilić

Lekić je lani bio proglašen za najboljeg sportistu Loznice u 2021. godini, u izboru gradske Komisije za sport i ističe da mu podrška grada mnogo znači. Tada je rešio da se oduži na svoj način i pokuša da učini ovo što je uradio u Španiji.

- Ponosan sam što je moj grad uz mene, daje mi vetar u leđa, poštuje moje rezultate i podržava me. Džaba mi sve, da me ceo svet prihvati, ako me ne prihvata moj grad koji mi je uz porodicu najveća podrška. Izbor za sportistu Grada Loznice je moj najveći trofej, time sam ostvario svoj sportski san – kaže Lekić koji nastavlja vredno da radi i sprema se za nova takmičenja.

T. Ilić / Kurir sport