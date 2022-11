SRBIJA DRUGI UZASTOPNI PUT DOMAĆIN SVETSKOG PRVENSTVA: Najbolji rvači sveta stižu u Beograd

Rvački savez Srbije i Beograd će drugu godinu zaredom biti domaćin Svetskog prvenstva u rvanju za seniore. Ovo je prvi put u istoriji svetskog rvanja da jedna zemlja dva puta uzastopno organizuje planetarni šampionat.

Prvobitno je domaćin trebalo da bude Krasnojarsk, ali je zbog sankcija Rusiji oduzeta organizacija ovog takmičenja.

Usled izuzetno kratkog roka za odluku o novom domaćinu za pripremu tako velikog i kompleksnog sportskog događaja, ali i činjenice da Beograd i Srbija poseduju svu logistiku i neophodne uslove, odlučeno je da Srbija ponovo ugosti najbolje rvače sveta.

Tome je svakako doprinela brza reakcija predsednika Rvačkog saveza Srbije Željka Trajkovića koji je dao garancije da će takmičenje ponovo biti organizovano uz poštovanje najviših standarda.

“Ogromnu zahvalnost želim da iskažem predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije bez čije velike podrške ovo ne bi bilo moguće. Iskreno smo oduševljeni i počastvovani što smo opet izabrani da budemo domaćini Svetskog prvenstva na jesen 2023. To je dokaz da je tim Rvačkog saveza Srbije zaista pokazao najviši mogući kvalitet organizacije, u svakom segmentu. Takođe, da su naši ljudi visoko kvalifikovali i stručni. Prethodno prvenstvo je prošlo bez greške, a ostvarili smo i istorijske sportske rezultate. Nije lako nadmašiti samog sebe, ali ako neko to može, onda je to Srbija. Obećavamo i Svetskoj rvačkoj federaciji da ćemo i ovoga puta opravdati poverenje i organizovati još jedno prvenstvo za pamćenje“ izjavio je Željko Trajković, predsednik Rvačkog saveza Srbije.

Kurir sport