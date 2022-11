DOVEŠĆU UFC U BEOGRAD I SRBIJU: Jake reči Aleksandra Rakića, najboljeg srpskog MMA borca

Iako ima već 30 godina, a pre šest meseci je treći put operisao koleno, najbolji srpski MMA borac, Aleksandar Rakić ne odustaje od svog sna da osvoji šampionski pojas.

foto: Arena Sport

Rođeni Bečlija ističe da su istrajnost i upornost glavne karakteristike njegove ličnosti i da nikada ne ostavlja posao nezavršen.

- Trenirao sam mnogo stvari u životi, ali sam se pronašao u MMA i to je za mene najbolji sport na svetu. Da biste uspeli u njemu potrebno je mnogo truda, odricanja i rada. Od 2011. godine, kad sam počeo da se bavim ovim sportom, pa do danas imam jasan cilj, a to je da osvojim šampionski pojas u UFC i od toga ne odustajem. Pre pet godina sam uspeo da uđem u UFC i sad mi još ostaje da se borim za titulu - počeo je priču za TV Arena sport Aleksandar Rakić.

foto: Arena Sport

Da je imao malo više sreće borba za šampionski pojas je mogla da se dogodi već u narednih nekoliko nedelja, ali je on, na žalost, doživeo povredu zbog koje je morao se da odloži.

- Imao sam pre šest meseci borbu protiv Jana Blahoviča i da sam u njoj trijumfovao, dobio bih priliku da se krajem ove godine borim za pojas. Međutim, u toj borbi sam pokidao prednji ukršteni ligament desnog kolena, nakon što sam dva puta operisao levo, i trenutno se oporavljam od te operacije. Međutim, u mom razmišljanju se ništa nije promenilo, i dalje je cilj da se borim za titulu i ukoliko sve bude išlo po planu uskoro bi i to moglo da se dogodi. Ako uzmemo u obzir da su predviđanja da se u aprilu vratim borbama, verujem da bih najkasnije početkom 2024. godine bio u prilici da se borim za pojas.

foto: Arena Sport

Rakić je profesionalno karijeru borca počeo pod zastavom Austrije, ali je nedugo potom odlučio da je zameni srpskom trobojkom i smatra da je time uradio pravu stvar.

- MMA jeste najbrže rastući sport na svetu, sve više mladih ga trenira, ali u Austriji nije toliko popularan kao ovde u Srbiji. Zato sam i odlučio da se borim pod zastavom Srbije, da i ja doprinesem razvoju ovog sporta. Za razliku od Austrije, ovde postoji liga, takmičenje je veoma ozbiljno, a i medijski je propraćeno.

foto: Arena Sport

Čuveni srpski MMA borac ima jedan cilj.

- UFC je bio u Londonu, Parizu, Stokholmu, jednom čak i u Zagrebu, ali nikada u Beogradu. Voleo bih da se to promeni i trudiću se da jednog dana i u Srbiji gledamo mečeve ove organizacije. Najviše bih voleo da to bude moja borba za titulu, ali to ne zavisi samo od mene, jer ja kao borac nemam pravo da odlučujem gde ću se boriti - završio je Rakić.

