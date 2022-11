BRAVO ZA OVE MOMKE! Zvezdini džudisti ponovo ostvarili vrhunski rezultat na međunarodnoj sceni!

Džudisti Crvene zvezde još jednom su obradovali naciju vrhunskim rezultatom.

Aktuelni vicešampioni LŠ iz Pariza 2021. posle prave neizvesne sportske drame u Palati sportova u Goriju, sa domaćim Fajterom iz Tbilisija, nosiće ovo zvanje i narednih godinu dana. Zvezdini asovi u sastavu Strahinja Bunčić, Filip Jovanović, Marko Sarić, Nemanja Majdov, Rustam Orujev, Said Molaei, Bojan Došen i Temur Rakhimov sa trenerima Nikolom Nikolićem, Ljubišom Majdovim i Davidom Radulovićem, još jednom su demonstrirali kvalitet na međunarodnoj sportskoj sceni i ostali u samom vrhu elitnog klupskog takmičenja.

Put do velikog finala crveno beli su su počeli pobedom nad odličnom domaćom ekipom Areom 4:1. Ni trostruki prvaci Francuske, tim Sant Ženevjeva nije imao šanse sa raspoloženom ekipom iz Ljutice Bogdana. U velikom finalu, još jedna vrhunska ekipa i dobro poznat rival iz ranijih izdanja Lige šampiona, tim Fajtera iz Tbilisija.

Nemanja Majdov pobedom je na najbolji način otvorio finalni blok sa odličnim domaćinima. Na žalost Strahinja Bunčić ( do 66 kg) i Bojan Došen ( preko 100 kg) nisu uspeli da nađu rešenja za svoje protivnike, da bi Rustam Orujov ( do 81 kg ) briljantno završio svoj duel što je Zvezdine asove dovelo na korak do šampionskog pehara, pri nerešenom rezultatu 2:2. Ipak u odlučujućem meču u kategoriji do 81 kilogram, Said Molaei, nnije uspeo da donese tako željeno odličje Crvenoj zvezdi.

-Čestitam da čestitam našim džudistima, bilo je neizvesno do kraja. Želim da istaknem da je ovo izuzetan uspeh dve godine u nizu vicešapioni najjačeg klupskog takmičenja. Protekle godine u finalu Lige šampiona u Parizu bilo je 4:1, ovde u Gruziji je 3:2 I svaki put smo sve bolji i bolji. Ostaje nam naredna godina da se u Beogradu okitimo peharom prvaka Lige šampiona kada ćemo biti i domaćini - rekao je Stojan Vujko, predsednik UO DŽK Crvena zvezda.

Nemanja Majdov sa tri pobede još jednom maestralno je doprineo vrhunskom rezultatu DŽK Crvena zvezda.

-Atmosfera finala Lige šampiona bila je neverovatna, nikad nisam imao priliku da se borim a da bukvalno ništa ne čujem sem navijanja sa tribina. Jedino bih to mogao da poredim donekle sa finalom Svetskog prvenstva u Budimpešti 2017. Volim da se borim u ovakvoj atmosferi makar bili I protiv nas kao što je to bilo ovde u Gruziji rekao je odlični Nemanja Majdov. Beograd domaćin Lige šampiona 2023

Uz odlične rezultate džudista Crvene zvezde, Džudo savez Srbije dobio je još važno priznanje, organizaciju elitnog klupskog takmičenja, Lige šampiona. Zastavu domaćina predsedniku Džudo saveza Srbije, Ivanu Todorovu, predao je Laslo Tot predsednik Evropske džudo unije.

U spomen na Šotu Čočišvilija

Ovogodišnje izdanje Lige šampiona održano je u spomen na velikog šampiona Šotu Čočišvilija, prvog džudistu iz Gruzije, odnosno tadašnjeg SSSR-a koji se sa samo 22 godine u Minhenu 1972. godine okitio zlatnim odličjem čime je zaslužio i specijalno zvanje- heroj nacije.

Osvajači medalja žene 1. Orlean (Francuska), 2. Red Star Šampinji (Francuska), 3. Benfika (Portugal) 3.PSG ( Francuska) Muškarci 1. Fajter Tbilisi (Gruzija), 2.Crvena zvezda (Srbija) 3. Stabija (Španija) 3. Golden Gori (Gruzija)

Rezultati žene: PSŽ -Crvena zvezda 4:1; do 70 kg: Geje -Pogačnik 1:0, preko 70 kg: Diko -Žabić 1, do 52 kg: Viev - Petrović 0:1, do 57 kg Mokdar .-Perišić 1:0, do 63 kg: Bošemin -Leški 1:0,repasaž Crvena zvezda -Sent Ženevjev 4:1; do 52 kg Petrović -Bejsak 10:0; do 57 Perišić -Granata 10:0; do 63 kg Leški-Ivin 10: 0, do 70 kg Pogačnik – Jusufi 10:0, preko 70 kg Žabić -Fonten 0: 10, Crvena zvezda - Galatasaraj 2:3 :do 57 kg: Perišić -Jildiz 0:10, do 63 kg: Leški-Fazliu 0:1, do 70 kg: Pogačnik-Akdeniz 10:0, preko 70 kg: Žabić -Ozturk 10:0, do 52 kg: Petrović -Krasnići 0:10,

Rezultati muškarci, Crvena zvezda- Area Gruzija 4:1: do 73 Rustam Orujov -Georgi Terašvili 0 :1, do 81 Said Molaei -G Šerazadšvili 1:0, do 90 kg Nemanja Majdov – N Karazišvili 10 :0, preko 100 kg Bojan Došen – Inaneišvili 10:0, do 66 kg Bunčić – Sardalašvili 1:0, polufinale Crvena zvezda -Sent Ženevjev 5:0: do 81 kg Molaei -Landau 10:0, do 90 Majdov -Amino 1:0, preko 100 kg Rahimov – Olivar 10:0, do 66 kg Bunčić- Soazek 10:0, do 73 kg Filip Jovanović -Rikin 10:0, Finale Crvena zvezda -Fajter Tbilisi (Gruzija) do 90 kg Majdov -Gugava 10 :0, Došen -Tušišvili 0:10; Bunčić -Niniašvili 0:10, do 73 kg: Orujev -Čikelidze 10:0, do 81 kg Molaei – Grigalašvili 0:10.