NISAM IMAO SE*S ŠEST MESECI, ULAZIM U RING KAO RAZUZDANI ZEC! Fjuri na stadionu Totenhema brani SVETSKI TRON protiv Čisore

Britanski bokseri, samozvani "Kralj Cigana" Tajson Fjuri i Derek Čisora, boriće se u subotu uveče u Londonu, na stadionu Totenhema, za titulu svetskog šampiona teške kategorije u najprestižnijoj WBC verziji. Fjuri je najbolji bokser na svetu među teškašima i kontroverznom Čisori, koji u ringu ne izbegava ni otvorenu tuču, daju se minimalne šanse da može da načini čudo!

Fjuri je apsolutni favorit na kladionicama i kvota na njegovui pobedu (nokautom ili na poene) je 1,05, dok je kvota na pobedu Čisore 8,50! Bilans Fjurija je 32 pobede (23 nokautom) i 1 nerešen meč, dok je Čisora zabeležio 33 pobede i pretrpeo 12 poraza.

Čisora 26 dana pre svog 39. rođendana ima priliku da se na najvećoj sceni dokopa svetskog trona. On je na merenju imao 118 kilograma, a Fjuri 121,83. Početak borbe je planiran oko 22.35 časova po srednjoevropskom vremenu, odnosno sat ranije po lokalnom. Supervizor meča će biti Houčin Houči (Tunis), predsednik WBC Mediterana. Promoteri bokserskog spektakla u Londonu su moćni Amerikanac jevrejskog porekla Bob Arum i Englez Frenk Voren.

Fjuri se našao na meti kritika uticajnih svetskih medija zato što je odabrao nedoraslog rivala za protivnika. Čisora ima čak tri poraza u poslednja četiri nastupa, ali je u svojoj poslednoj borbi savladao Bugarina Kubrata Puleva.

Čisora se dugi niz godina bori isključivo protiv vrhunskih teškaša. Međutim, između njega i Fjurija postoji određeno prijateljstvo. Fjuri je navodno hteo da mu učini uslugu i omogući mu još jednu priliku da dobro zaradi.

- Slušam sve ove kritike od strane ljudi koji nisu zadali nijedan udarac u životu - rekao je Fjuri i posebno istakao: - U trci dva konja, nikad ne smete potceniti nikoga, jer puno toga može da pođe po po zlu. Mnogo puta sam gledao kako prvaci potcenjuju svoje protivnike, razmišljaju unapred o nekim drugim imenima, dok protivnik naporno trenira, bez pritiska, a zatim nokautira šampiona. Meni se to neće dogoditi, jer ja treniram naporno i poštujem svakog protivnika s kojim sam se borio. Stalno dajem 110 posto na treningu. Devet nedelja trajao je moj kamp za ovu borbu. Šest nedelja nisam imao seks, jer želim da budem poput razuzdanog zeca.

Kad je u pitanju više puta najavljivano povlačenje, a zatim povratak iz penzije, Fjuri je otvoreno govorio i o tome.

- Moj odnos s boksom? Trenutno su moje misli na dobrom mestu. Vratio sam se i gladan sam, ulažem puno truda i naporno radim. Džordž Formen je davno rekao kako je teško buditi se u pet ujutro i otići na trčanje onda kad nosite `versaće` papuče i svilenu pidžamu. Ja ne mislim da je tako. Puno mi je lakše da trčim znajući da sam finansijski obezbeđen i da sam ostvario sve što je trebalo. Ovo je sada hobi, a ne biznis ili obaveza. Boks je moj hobi i volim ovo što radim. Zaljubljen sam u boks odmalena, a sada imam 34 godine. Bila je to veza u kojoj su se miksali ljubav i mržnja, a ponekad je bilo toksično. Ali onda kad je dobro, zaista je dobro - poručio je Fjuri.

Ipak, najbolji bokser "kraljevske kategorije" hteo je mnogo puta da napusti ring.

- Uvek me povuče natrag. Kao da je neka teška droga i zavisnost. Znam da se radi o zavisnosti, jer sam ja sklon tome. Boks nije moj najbolji prijatelj, boks je zavisnost. Pomalo je i zlostavljajuće, jer kad dođem u dvoranu, boks zlostavlja moje telo, moj um i moju dušu, ali kasnije me odvede u ekstazu. Naboj je neverovatan i podiže me i spušta kao ništa drugo. Boks je veća zavisnost od bilo koje droge, jer ga ne možete ostaviti - zaključio Tajson Fjuri.

