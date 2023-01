FENOMENALNI REZULTATI! RK Radnički ima čime da se pohvali, i devojke i muškarci su uradili VELIKE stvari!

Nakon šest godina od osnivanja, rukometni klub Radnički može da se pohvali brojnim pozitivnim rezultatima, kako na sportskom tako i na organizacionom planu.

Brojni uspesi nisu izostali ni u godini iza nas, a veliki je broj inovacija i noviteta planiran za tek započetu godinu. Kao i svake godine u ovo vreme analizirali smo urađeno sa čelnim čovekom kluba, direktorom Stavrom Raškovićem, sa kojim razgovor započinjemo neizostavnom ocenom sportskih dostignuća minule godine.

Kada podvučemo crtu na ovu kalendarsku 2022. godinu, sve u svemu moramo biti zadovoljni rezultatima obe selekcije. Devojke su na kraju prošle sezone zauzele peto mesto, bile na ivici da izbore učešće u plej ofu, muškarci su kao najprijatnije iznenađenje prvenstva igrali u plej ofu, izborili takmičenje u Evropi. Ove jeseni obe selekcije su polusezonu završile na petom mestu, ženska ekipa je znatno podmlađena velikim brojem devojaka iz naše rukometne škole koje predstavljaju zalog za budućnost i za koje je potrebno strpljenje i vreme kako bi sve to došlo na svoje mesto i kako bi jednog dana zauzele vodeće mesto u klubu. U muškoj selekciji je došlo do promene trenera, Žikica Milosavljević je utkao neku novu energiju našim momcima, igramo dobar i moderan rukomet i nalazimo se na samoj granici plej ofa.

Prethodne godine je ženska ekipa igrala Evropu, ove godine muška, što već postaje tradicija. I pored eliminacije i sjajne atmosfere u revanšu, koliki značaj ovo ima za klub i kragujevački rukomet?

Takmičenje u Evropi koje su prethodne godine devojke igrale protiv snažnih Šveđanki, kao i muškarci ove sa Duklom, ekipom sa bogatom tradicijom i prepoznatljivim brendom od kojih smo mogu reći nesrećno ispali jer smo imali i prednost od 5 golova razlike, sjajnu atmosferu u SBB Jezeru, sve je bilo na izuzetnom nivou, no platili smo danak neiskustvu igranja tih evropskih mečeva, ali očekujem da u nekom sledećem periodu sve ovo biti od dragocenog značaja. Učešće u nekom od evropskih Kupova je veliko iskustvo za sve u klubu, počev od igrača i trenera, tako i za mašineriju ljudi oko terena i želja nam je da se to sve uskoro ponovi.

Ove godine su se po prvi put u pogonu seniorskog takmičenja prve lige Srbije našli i drugi timovi obe selekcije..

Naše druge ekipe u obe selekcije od ove sezone nastupaju u seniorskom sistemu takmičenja i smatram da je samo to put ka budućnosti i stvaranju igrača iz svojih redova, izvući maksimum iz sopstvenih resursa i to je nešto na šta smo posebno ponosni. To je dug put popločan sa mnogo truda, rada, ulaganja i strpljenja da bi to krenulo da se isplaćuje, ali tako smo krenuli i želimo da postanemo fabrika igrača, da stvaramo ne samo klupske, već i vrhunske reprezentativne igrače, majstore ovog sporta, koji će biti značajan šraf ne samo u Radničkom, već i u nacionalnoj selekciji.

Škola rukometa kao jedan od najbitnijih segmenata čini se doživljava ekspanziju.

Upravo tako, škola rukometa je nešto na čemu poslednjih godina baziramo svoju politiku, imenovali smo Verka Radosavljevića za direktora koji je svojim radom to mesto apsolutno zaslužio i koji radi veliku stvar u samoj organizaciji, naravno uz pomoć ostalih trenera. Okupili smo veliki broj dečaka i devojčica, imamo u gotovo svim uzrasnim kategorijama predstavnike kako u ligi mlađih kategorijama, tako i u ostalim takmičenjima. Trudićemo se i u budućnosti da školu podignemo na još veći nivo i da postane nešto što je zaštitni znak kluba. Veliki problem su i dalje termini i sale, ali smo ove godine uz pomoć lokalne samouprave uspeli da dobijemo prvu Gimnaziju, kao strateško rešeno pitanje mnogih selekcija, a u ovoj godini nas očekuje još prijatnih iznenađenja.

Nakon nemogućnosti izazvane epidemijom, Radnički će iduće godine nastaviti sa organizacijom aktivnosti koji ga čine prepoznatljivim.

Koliko nam znači pomenuta škola rukometa, dokaz je i činjenica da smo planirali da nastavimo sa organizacijom Svetosavskog turnira, kako za mini rukomet, tako i za kadete i juniore. Želja nam je da okupimo što veći broj ekipa iz okruženja, zadržimo onaj nivo i značaj na kome je bio i da se popnemo i koji stepenik više. Ono što je izuzetno važno je letnji kamp koji će biti održan u avgustu na Kopaoniku i za koji smo već započeli pripremne radnje. Na kampu će biti kompletna rukometna škola Radničkog uz poziv koji smo uputili našim tradicionalnim rukometnim prijateljima da nam se pridruže. Očekujemo da kamp postane simbol škole rukometa, koji će u budućnosti okupljati veliki broj polaznika iz okruženja, poznatih trenera i reprezentativaca i namera nam je da postane stecište mladih rukometaša.

Klub je oko sebe okupio značajan pul sponzora vodećih kompanija iz Kragujevca i okoline koje prepoznaju značaj onoga što Radnički predstavlja.

Izuzetno smo ponosni na sve koji pomažu rad kluba, jer bez toga ništa od ovoga što radimo ne bi bilo moguće i izvodljivo. Na prvom mestu to je grad Kragujevac, gradonačelnik Nikola Dašić i član Gradskog veća za sport Predrag Stevović nam pružaju neverovatnu podršku za sve što radimo i koristim priliku da im se u ime celog kluba zahvalim za učinjeno u prethodnom periodu. Takođe, posebno zadovoljstvo mi je da su veliki brendovi, kao što su VILLAGER i TRNAVA PROMET prepoznali to što radimo, pružili nam punu podršku i daju pun doprinos u svemu.

