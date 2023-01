NASLAGAO IH KAO METAR DRVA! Čuveni MMA borac tvrdi da je pretukao Albance, zbog jedne devojke je nastao čitav HAOS! VIDEO

Proslavljeni MMA borac Andrei Arlovski neće po lepom pamtiti doček 2023. godine.

Naime, slavni sportista potukao se u noći između 31. decembra i 1. januara sa grupom momaka, koji su maltretirali jednu devojku.

Kako on tvrdi, do njega je stigla informacija da nekoliko Albanaca maltretira jednu devojku, a onda je odlučio da stvar uzme u svoje ruke, te se fizički sukobio sa grupom mladića, prenosi sajt "sport-express".

- Po izlasku iz restorana sin i žena su mi rekli da trojica ili četvorica Albanaca maltretiraju djevojku - počeo je priču Arlovski i potom nastavlja:

- Pogledao sam prema njima i video sam kako devojku jedan od njih čvrsto drži za kosu. Izgledalo je kao da su je već udarili nekoliko puta. Prišao sam i rekao im: 'Srećna Nova godina, šta se dešava?' Rekli su mi da me to ne treba interesovati i da će oni to rešiti. Naravno, bili su pijani. Jedan od njih, koji je stajao s moje leve strane, pokušao je da me udari. Zakačio mi je uvo i bez razmišljanja sam krenuo u napad. Odgurnuo sam tog lika, a zatim sam desnom rukom nokautirao lika koji je držao devojku. Pogodio sam ga desnim aperkatom. Došlo je do tuče, a oni su potom počeli bežati. Čak je i moja supruga bila spremna da ih napadne - objasnio je Arlovski.

Kurir sport