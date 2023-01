ONA JE ŽENA HULK - NJENI BICEPSI SU ZASTRAŠUJUĆI Ima 160 kilograma i ponosna je na svoj izgled! (VIDEO)

Holandska bodibilderka Džeki Korn zbog svoje neverovatne transformacije postala je izuzetno popularna na društvenim mrežama.

Džeki, poznatija kao "She Hulk" (žena Hulk), nekada se bavila kik-boksom i imala je 75 kilograma. Sada je teška neverovatnih 160 kilograma i ponosna je na svoje telo.

Korn je trenirala kik-boks, međutim, kada su zbog pandemije stopirana sva takmičenja odlučila je da se posveti bodibildingu.

Od tada je doživela neverovatnu transformaciju. Nabacila je zastrašujuće mišiće i ugojila se čak 85 kilograma.

"Želim da donesem nešto novo na tržište. Ja to to nazivam zaobljenim mišićima, jer želim da imam sve ženske obline, ali takođe želim da napravim mišiće na zdrav način", rekla je Džeki za "South West Service".

Korn, koja je inače i vlasnik jedne kompanije za obezbeđenje, kaže da je oduvek bila sportski tip.

"Ja sam jedno od šestoro dece i cela porodica se bavi sportom. U mladosti sam trenirala džudo, fudbal, plivanje", priseća se Korn.

"Dolazim iz dobre porodice. Uvek su me učili da ako nešto želim, za to moram naporno da radim", dodala je Džeki.

Ona je istakla da ju je takav stav vodio kroz sport kojim se danas bavi.

"Radim dosta naporno na izgradnji svog tela. Osećam se snažno, ogromno i veoma dobro. Izgradila sam se kroz dobru ishranu i konstantno vežbanje. Hrana i tegovi su jako bitni ako želite da napravite mišiće. Trenutno unosim 2200 kalorija dnevno, a ranije sam 3200", otkriva Džeki.

Mnogi su zgroženi njenim izgledom, ali nju to ne dotiče.

"Mnogi me nazivaju debelom, ružnom, glupom, optužuju me da koristim nedozvoljena sredstva, ali to me ne zaustavlja. Moje obline i mišići su došli na prirodan način", tvrdi ženski Hulk.

