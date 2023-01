ZLATO ZA SRBIJU: Mikec novom medaljom nastavio uspešan niz Srbije u Minhenu

Niz medalja srpskih strelaca na izuzetno jakom turniru vazdušnim oružjem „H en N kup“ u Minhenu je nastavljen.

Drugog dana takmičenja, olimpijski vicešampion vazdušnim pištoljem Damir Mikec osvojio je zlato i tako došao do svog drugog odličja na ovogodišnjem minhenskom turniru. U sredu, Mikec je u istoj disciplini bio drugi.

Uz Mikeca, još dvoje naših reprezentativaca je izborilo plasman u finala. Zorana Arunović je pištoljem osvojila četvrto, a Lazar Kovačević puškom šesto mesto.

Mikec je u izjednačenoj borbi sa nekoliko rivala u kvalifikacijama kao šesti uspeo da uđe u finale, u kome je dominirao. U prvoj fazi borbe za medalje je bio ubedljivo najprecizniji. Rival u meču za najsjajnije odličje mu je, kao i prvog dana, bio Azerbejdžanac Ruslan Lunev. U sredu je Lunev bio uspešniji, ali danas se Mikec revanširao ubedljivom pobedom (17:9) i osvojio zlato.

Zorani Arunović, koja je prvog dana poput Mikeca „pogodila“ srebro, je malo nedostajalo da dođe do nove medalje vazdušnim pištoljem. Arunovićeva je bila najpreciznija u kvalifikacijama, a do kraja prve faze finala bila u trci za odličja. Ipak, završila je na četvrtom mestu. Bronzu je sa pola kruga boljim rezultatom od Arunovićeve osvojila Kamil Jedrzejevski (Francuska), a kao i dan ranije do najsjajnijeg odličja došla je Olena Kostevič (Ukrajina). Drugo mesto pripalo je Nemici Sandri Rajc. Brankica Zarić je u kvalifikacijama zauzela 12.mesto. Od finala su je delila dva kruga.

Lazaru Kovačeviću je u sredu vrlo malo nedostajalo da se plasira u finale takmičenja vazdušnom puškom. Drugog dana je ispunio cilj i kao petoplasirani u kvalifikacijama izborio mesto među osam najboljih. U finalu je zauzeo šesto mesto. Naš reprezentativac je postigao identičan rezultat kao i petoplasirani Petar Gorša (Hrvatska), pobednik nadmetanja u sredu. Međutim, Gorši je pripalo peto mesto zbog bolje četvrte serije u finalu (petoplasirani i šestoplasirani ispadaju zajedno, posle četiri serije od po pet hitaca).

Ivana Anđušić Maksimović, povratnica u nacionalni tim, jedna je od najbaksuznijih takmičara drugog dana „H end N kupa“ 2023.godine. Maksimovićeva je vazdušnom puškom zauzela 10. mesto. Takmičarka koja je kao osma ušla u finale je postigla samo za minimalni jedan deseti deo kruga bolji rezultat od naše reprezentativke.

Današnjim nadmetanjima završen je seniorski „H end N“ kup. U petak će biti održana takmičenja miks parova u apsolutnoj kategoriji (seniori i juniori zajedno), a počeće i omladinski turnir u pojedinačnim disciplinama.

Vazdušni pištolj, muškarci: 1. Damir Mikec (Srbija), 2. Ruslan Lunev (Azerbejžan), 3. Arno Anri (Francuska) Finale - prva faza: 1. Mikec 251,5, 2. Lunev 248,4, 3. Anri 247,5... meč za zlato: Mikec – Lunev 17:9. Kvalifikacije: 1. Lunev 588... 6. Mikec 580... 23. Dimitrije Grgić 570...34. Duško Petrov 568...

Vazdušni pištolj, žene: 1. Olena Kostevič (Ukrajina), 2. Sandra Rajc (Nemačka), 3. Kamil Jedzejevski (Francuska), 4. Zorana Arunović (Srbija)... Finale - prva faza: 1. Kostevič 253,1, 2. Rajc 250,7, 3. Jedrzejevski 248,7, 4. Arunović 248,2... meč za zlato: Kostevič – Rajc 16:14. Kvalifikacije: 1. Arunović 581... 14. Brankica Zarić 570... 28. Jelena Todorović 563... 37. Jovana Todorović 559...

Vazdušna puška, muškarci: 1. Jirži Privratski (Češka), 2. Danilo Denis Solazo (Italija), 3. Josip Sikavica (Hrvatska)... 6 Lazar Kovačević (Srbija)... Finale - prva faza: 1.Privratski 261,7, 2.Solazo 261,6, 3. Sikavica 261,5... 6. Kovačević 207,2... meč za zlato: Privratski – Solazo 17:11. Kvalifikacije: 1. Jani (Slovačka) 631,8... 5. Kovačević 629,2... 15. Milutin Stefanović 627,2... 38. Milenko Sebić 622,4...

Vazdušna puška, žene: 1. Sejdžen Madelina (SAD), 2. Lucije Brazdova (Češka), 3. Milda Marina Hogen (Norveška)... Kvalifikacije: 1. Stene (Norveška) 632,0... 10. Ivana Anđušić Maksimović 629,9... 20. Teodora Vukojević 627,2... 41. Andrea Arsović 623,6... 44. Sanja Vukašinović 623,3...

Kurir sport