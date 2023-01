Slavni irski borac Konor Mekgregor doživeo je saobraćajnu nesreću kada ga je automobil udario dok je vozio bicikl.

"Upravo me je udario otpozadi auto. Sunce ga je zaslepelo, vozač nije mogao ni da me vidi. Punom brzinom me je pokupio. Hvala ti Bože što nije bilo moje vreme. Hvala i iskustvu iz rvanja i džudoa takođe. Činjenica da sam imao svest o tome kako da se prizemljim mi je spasila život“, napisao je Mekgregor na Instagramu.

Kurir sport